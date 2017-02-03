Документалисты заявили, что Джоли не разрушала брак Питта и Энистон

Сегодня, 17:00

Как утверждают режиссеры-документалисты, Анджелина Джоли не имеет никакого отношения к разводу Брэда Питта и Дженнифер Энистон в 2005 году

Джоли и Питт. Фото: AFP
Джоли и Питт. Фото: AFP

По информации американского портала Radar Online, через несколько недель в США состоится премьера документального фильма "Сломленные: Невероятная история Брэда и Анджелины", посвященного роману и браку самой знаменитой голливудской пары. Один из создателей ленты раскрыл некоторые детали сюжета фильма в интервью изданию.

"У Брэда Питта и его первой жены Дженнифер Энистон были проблемы в отношениях задолго до знакомства актера с Анджелиной Джоли. Мы расскажем об истинной причине развода Брэда и Джен в нашем фильме, но Энджи тут точно ни при чем. Все, что мы хотим показать в этом эпизоде — Брэд явно вел себя одинаково в обоих своих семейных союзах", — сообщил документалист, пожелавший остаться анонимным.
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Источник:

woman.ru

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