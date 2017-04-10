Дрейк променял Дженнифер Лопес на 19-летнюю Джорджи Смит

Вчера, 16:00

Роман рэпера с британской начинающей певицей начался сразу после расставания с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Пережив короткий роман с Дженнифер Лопес, Дрейк спустя пару месяцев начал новые отношения. На этот раз пресса приписывает рэперу роман с певицей Джорджи Смит. Сам Дрейк старается держать это в тайне. Дрейк записал с Джорджи песню More Life, вошедшую в его последний альбом (которая изначально должна была стать его дуэтом с Джей Ло), взял ее на разогрев в британском туре.

"Нет ничего удивительного в том, что он влюбился в Джорджи. Она очень хорошая и талантливая, поет невероятно", — говорит источник. В феврале Дрейка и Джорджи видели в одном из лондонских кафе – сближаться пара начала сразу после расставания рэпера с Дженнифер Лопес.

"Дрейк не очень был настроен раньше на серьезные отношения, поэтому никто не возьмется утверждать, появится ли он с Джорджи на красной дорожке. Но то, что между ними происходит, определенно больше, чем просто интрижка", — утверждает инсайдер.
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Источник:

elle.ru

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