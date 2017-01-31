Дрю Бэрримор побила три мировых рекорда Гинесса за 4 минуты (видео)
Актриса успела накрасить губы девушек и юношей, пробежать через десять бумажных баннеров и надеть гигантский парик
Актриса Дрю Бэрримор побывала в гостях у Джимми Фэллона, успев побить три мировых рекорда Гинесса за четыре минуты. Об этом сообщает TJ со ссылкой на EW.com.
Для начала Бэрримор за 22 секунды успела накрасить губы 10 девушек и юношей. Затем актриса ещё за девять секунд пробежала сквозь десять бумажных баннеров.
Финальным испытанием для Бэрримор стал гигантский парик шириной более двух метров, который она зафиксировала на себе и даже исполнила с ним несколько движений.
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