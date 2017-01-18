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Дрю Бэрримор стала зомби в новом сериале (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/22_main.1484731837.png http://www.segodnya.ua/img/article/7893/22_tn.1484731837.png Звезды Компанию Бэрримор на съемочной площадке составили Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд и Кристина Ферраро

Дрю Бэрримор стала зомби в новом сериале (видео)

Сегодня, 11:39

Компанию Бэрримор на съемочной площадке составили Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд и Кристина Ферраро


Американская актриса Дрю Бэрримор превратилась в зомби ради роли в новом комедийном сериале "Диета из Санта-Клариты".

Снимает сериал телеканал Netflix, который и опубликовал на YouTube трейлер.

По сюжету сериала, агент по продаже недвижимости Шейла, которую играет Дрю Бэрримор, превращается в зомби. Для того, чтобы выжить, ей необходимо поедать человечину.

Компанию Бэрримор на съемочной площадке составили Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд и Кристина Ферраро.

Создатели сериала отмечают, что "Диета из Санта-Клариты" будет состоять из 10 эпизодов, а премьера намечена на февраль 2017 года.
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