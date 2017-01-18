Дрю Бэрримор стала зомби в новом сериале (видео)

Компанию Бэрримор на съемочной площадке составили Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд и Кристина Ферраро

Американская актриса Дрю Бэрримор превратилась в зомби ради роли в новом комедийном сериале "Диета из Санта-Клариты".

Снимает сериал телеканал Netflix, который и опубликовал на YouTube трейлер.

По сюжету сериала, агент по продаже недвижимости Шейла, которую играет Дрю Бэрримор, превращается в зомби. Для того, чтобы выжить, ей необходимо поедать человечину.

Компанию Бэрримор на съемочной площадке составили Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд и Кристина Ферраро.

Создатели сериала отмечают, что "Диета из Санта-Клариты" будет состоять из 10 эпизодов, а премьера намечена на февраль 2017 года.