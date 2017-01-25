Дуэйн Джонсон составит компанию Джейсону Момоа в "Аквамене"

Вчера, 18:30

Студия Warner Bros. "подписала" Дуэйна Джонсона в свою новую киновселенную по DC Comics 

Дуэйн Джонсон. Фото: AFP
Дуэйн Джонсон. Фото: AFP

За последние несколько лет Дуэйн Джонсон превратился в одного из самых успешных голливудских актеров – участие Джонсона в фильме гарантированно обеспечивает ему как минимум приличную кассу. Не удивительно, что студия Warner Bros. "подписала" Дуэйна Джонсона в свою новую киновселенную по DC Comics – и собирается познакомить зрителей с его персонажем, "Черным Адамом", в ближайшем будущем.

На днях стало известно, что герой Дуэйна Джонсона, Черный Адам, как и другие супергерои новой киновселенной DC Comics / Warner Bros. получит сольный фильм. Чтобы гарантировать проекту достойную кассу, Warner Bros. собирается представить "Черного Адама" в одном из других супергеройских фильмов – и, скорее всего, Дуэйн Джонсон в роли Черного Адама составит компанию Джейсону Момоа и Эмбер Херд в "Аквамене", который выйдет на экраны кинотеатров в октябре 2018 года. По тому же принципу "супергеройских камео" поклонники киновселенной DC Comics уже познакомились с Флэшем и Чудо-женщиной, "засветившимися" в "Бэтмен против Супермена" перед выходом своих "сольников".
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Источник:

popcornnews.ru

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