Дуэйн Джонсон сразится с Генри Кавиллом в "Человеке из стали 2"

Сегодня, 18:00

Дуэйн сам выразил желание сыграть своего любимого персонажа

Дуэйн Джонсон. Фото: AFP
Дуэйн Джонсон. Фото: AFP

Человек-скала Дуэйн Джонсон составит компанию Генри Кавиллу в сиквеле фильма "Человек из стали". Студия Warner Bros. собирается существенно расширить роль, предложенную Джонсону – поскольку сейчас Дуэйн является одним из самых популярных у зрителей актеров.

"Черный Адам будет главным злодеем в "Человеке из стали 2". Изначально у него должна была быть маленькая роль, но в итоге ее решили расширить, учитывая, что студия Warner думает отказаться от съемок фильма "Шазам". Они также считают, что у Дуэйна Джонсона должна быть роль покрупнее (возможно, из-за гонорара)", – пишет источник.

Впервые об участие Джонсона в фильмах DC заговорили еще три года назад. Тогда актер должен был играть "Черного Адама" в отдельном фильме, посвященному этому герою. Более того, Дуэйн сам выразил желание сыграть своего любимого персонажа. Фильм "Шазам", в котором скала должен был сыграть главную роль, также не будет выпущен. Продюсеры не хотят терять актера и интегрируют его в новый фильм о Супермене. 
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Источник:

popcornnews.ru

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