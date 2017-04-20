Дуэйн Джонсон вернется в "Форсаж 9", несмотря на ссору с Вином Дизелем

Сегодня, 16:30

Премьера девятой части состоится в апреле 2019

Дуэйн Джонсон. Фото: AFP
Дуэйн Джонсон. Фото: AFP

Пока "Форсаж 8" ставит все новые рекорды в прокате, зарабатывая сотни миллионов долларов, продюсеры франшизы уже начинают работы над следующей, девятой частью – и в СМИ, соответственно, появляются первые новости о будущем фильме. Так, стало известно, что в "Форсаж 9" все-таки вернется Дуэйн Джонсон, ссора которого с Вином Дизелем на съемках восьмой главы франшизы активно обсуждалась еще до премьеры.

Информация о том, что Дуэйн Джонсон и Вин Дизель сумели-таки "зарыть топор войны", прийти к взаимопониманию и помириться, вполне ожидаема – никто не будет рисковать из-за конфликта будущим франшизы, которая суммарно заработала в прокате уже несколько миллиардов долларов.

Наряду с Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном, в "Форсаж 9" уже точно вернутся еще как минимум два звездных участника каста – Джейсон Стэтхэм (который намекнул, что в девятой части зрителей познакомят с отцом его героя) и Шарлиз Терон ("лазейку" для возвращения героини которой заранее подготовили сценаристы "Форсаж 8"). Премьера девятой части состоится в апреле 2019.
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Источник:

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