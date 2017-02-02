Два года без Кузьмы Скрябина: коллеги вспоминают музыканта (видео)

Сегодня, 2 февраля, ровно два года, как не стало известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина. 46-летний Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии. Певец возвращался в Киев из города Кривой Рог, где 1 февраля 2015 года проходил концерт, посвященный 25-летию группы "Скрябин". Похоронили Андрея на Брюховицком кладбище вблизи Львова.

Легендарный музыкант Кузьма Скрябин оставил свой отпечаток в украинском шоу-бизнесе. Миллионы людей помнят Кузьму как жизнерадостного, доброго и веселого музыканта, для которого не существовало запретных тем.

Мама музыканта Ольга Кузьменко выпустила книгу с его детскими фото и воспоминаниями "Моя дорога птаха", на месте гибели Кузьмы установили мемориальный знак, а в Луцке – бронзовый монумент. Также президент Петр Порошенко посмертно наградил музыканта орденом "За заслуги" первой степени.

В день годовщины смерти музыканта звездные коллеги вспоминают Кузьму Скрябина.

"Он был не просто талантливым музыкантом, но и потрясающим человеком. Два года назад, увидев по телевизору бегущую строку, я плакала три дня. Без остановки. Когда уходили мои родственники — я столько не плакала. Никто до конца не верит, что он уже не с нами! Он жив и он останется в наших сердцах навсегда", – призналась Ирина Билык в Facebook.

"2 роки. Але ти завжди з нами. І твоя музика буде завжди в серці кожного з нас!", – написала Alyosha.

"Мені дуже не вистачає такого друга, як Ти, Андрійко...Твоєї посмішки...Твоїх слів", – написала Руслана.

Польская группа KWARTYRNIK к годовщине записала свою версию хита Скрябина "Шампанські Очі".

Дзидзьо (фронтмен группы DZIDZIO): "С Кузьмой мы познакомились в Новояворовске на фестивале "Молодая Галичина", его туда приглашали уже как звезду, он там был своим. А мы тогда еще только начинали. Он шел по лестнице дворца культуры, и я спросил у него, что нужно, чтобы стать популярным. Он говорит: "Одна песняра, чувак!". "И все?" – думаю, – "Как это одна песняра? У меня есть много песен, но я почему-то не популярный!". А что с этой популярностью делать – не сказал. Оказывается, не так просто быть популярным. Это большая ответственность перед поклонниками! Он учил не возвращаться к старому. Всегда двигаться вперед, все делать сразу. Я, бывало, хотел доделать какую-то песню, что-то там мне не нравилось, на что он отвечал: "Да пофиг! Делай новое!". Мы очень часто собирались с Лесиком у Кузьмы дома. Что-то наливали, пили, слушали старые польские песни и Depeche Mode. Я сразу этот стакан выпивал и засыпал, потому что очень не хотел, чтобы Кузьма меня фотографировал со стаканом, а Лесик держался и не спал до утра. Еще я вспоминаю, что Кузьма коллекционировал маленькие модели машинок, привозил их из разных стран, и еще билеты с концертов, где он был. Мы постоянно вспоминаем Андрея и очень благодарны ему за то, что в свое время дал "шпица" в правильном направлении группе DZIDZIO! Нам до сих пор не верится и очень его не хватает!".

Оля Полякова: "С Кузьмой мы познакомились во время съемок программы "Співай як зірка" (канал "Украина"), в которой оба принимали участие в роли судей. За этот период мы очень сдружились, даже планировали вместе поехать на концерт Стинга в Польшу, билеты на который нам с мужем купил сам Андрей. После трагедии мы планировали обязательно посетить концерт и вспоминать об Андрее, ведь он был меломаном и любил посещать выступления западных коллег. В промежутках между съемками эпизодов программы мы развлекались, подкалывали друг друга, согревались коньяком, и я угощала коллег по шоу домашними сырами собственного приготовления. Помню, когда Андрей впервые попробовал сыр, он был в восхищении от его вкуса. Мне, конечно же, было приятно, но я ему тогда пожаловалась, что сыр может быть еще вкуснее, но для этого нужен аппарат, измеряющий кислотность. Андрей сразу же начал обзванивать своих друзей, которые имеют отношение к фермерской деятельности и закал мне этот прибор, но, к сожалению, презентовать не успел. Он запомнился мне, думаю, как и многим, очень светлым и искренним человеком, который любил жизнь. С ним было легко и весело, все благодаря его необычайному чувству юмора".

Виталий Козловский: "Очень много светлых и добрых воспоминаний об Андрее. С самого начала моей карьеры он был моим "крестным папой" в шоу-бизнесе. Именно от него я получил много дельных советов, которыми пользуюсь, по сей день. Навсегда запомню Кузьму балагуром, веселым, но при этом очень глубокомысленным человеком, который мог говорить о вечных, важных вещах легко, понятно, остроумно. Лет 5 назад, за кулисами одного концерта, я поделился с Андреем тем, что в моей жизни не самая светлая полоса, мало концертов, чувствую себя невостребованным. И он с улыбкой сказал мне: "Ти що, чувак, не переймайся. І в мене були важкі часи, а ще була маленька дитина на руках, яку мав забезпечувати. Але ж владналося. В тебе все набагато простіше, це просто такий момент, який треба пережити і все стане добре". Он так легко сказал, и эти слова так утешили меня тогда, что от сердца по-настоящему отлегло. Со временем все действительно наладилось. А еще вспоминаю такую историю. Однажды в одном и том же городе на Западной Украине мы с Кузьмой выступали в один день. Это были разные мероприятия, разные площадки, он днем, а я вечером. Но, зная о его Дне рождения, я специально поехал на концерт. На песне "Старі фотографіі" неожиданно для него самого вышел на сцену, мы спели, а потом я рассказал всему залу, что Кузьма именинник, и мы все вместе поздравили его. Было здорово, и мне было радостно от того, что ему приятно".

Ирина Билык: "Однажды мы выступали на предвыборных концертах. Я работала на площади, группа "Скрябин" – во дворце культуры, рядом. Отыграв выступление, я пошла переодеваться во дворец. И вдруг слышу, что начинается наша дуэтная с Кузьмой песня "Мовчаты". А я успела снять юбку, стою в колготках, в туфлях и длинной мужской белой рубашке. Меня никто не мог остановить, я бросаю все и со словами: "Там "Скрябин", там наша песня". Я без юбки побежала на сцену. Андрей меня не видит, поет, и тут вступаю я. Он, конечно же, не ожидал увидеть меня тем более в таком рок-н-рольном образе. Он падает на колени и начинает мне подпевать. За ним падаю на колени я. Это было очень круто! Помню, когда я его пригласила на свой сольный концерт, он мне сказал: "Конечно, я буду. Билык – ты крутая чувиха!". Мы планировали записать новую песню. Но эти слова оказались последними. Мы говорили с ним в субботу, а в понедельник его не стало".