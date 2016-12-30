"Две сестры": помолодевшая Алла Пугачева стала выглядеть ровесницей Кристины Орбакайте (фото)

Певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивным фото.

45-летняя исполнительница вышла в свет в компании 67-летней Аллы Пугачевой. Мама с дочерью сходили в театр. На публике Орбакайте и Пугачева блистали в черных нарядах. Поклонники отметили, что Примадонна стала выглядеть ровесницей дочери.

"Это был поистине волшебный вечер – с мамой в театре, на празднике дорогого друга и потрясающего артиста Евгения Миронова", – подписала кадр звезда.

Подписчики отметили сходство мамы и дочери: "Кристиночка, вы так с мамой похожи", "Самые замечательные и любимые", "Как вы похожи", "Две сестры", "Алла Борисовна красотка", "Вы стали так похожи с возрастом", "Алла Борисовна так похудела", "Как вы стали похожи", "Как же вы обе хороши", "Дочь стареет, мама молодеет", "Одинаковы с лица", "Прямо подружки", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram