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"Две сестры": помолодевшая Алла Пугачева стала выглядеть ровесницей Кристины Орбакайте (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/68_main.1483029453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/68_tn.1483029453.jpg Звезды На публике Орбакайте и Пугачева блистали в черных нарядах

"Две сестры": помолодевшая Алла Пугачева стала выглядеть ровесницей Кристины Орбакайте (фото)

Сегодня, 10:01

На публике Орбакайте и Пугачева блистали в черных нарядах

Кристина Орбакайте. Фото: Instagram
Кристина Орбакайте. Фото: Instagram

Певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивным фото.

45-летняя исполнительница вышла в свет в компании 67-летней Аллы Пугачевой. Мама с дочерью сходили в театр. На публике Орбакайте и Пугачева блистали в черных нарядах. Поклонники отметили, что Примадонна стала выглядеть ровесницей дочери.

"Это был поистине волшебный вечер – с мамой в театре, на празднике дорогого друга и потрясающего артиста Евгения Миронова", – подписала кадр звезда.

Подписчики отметили сходство мамы и дочери: "Кристиночка, вы так с мамой похожи", "Самые замечательные и любимые", "Как вы похожи", "Две сестры", "Алла Борисовна красотка", "Вы стали так похожи с возрастом", "Алла Борисовна так похудела", "Как вы стали похожи", "Как же вы обе хороши", "Дочь стареет, мама молодеет", "Одинаковы с лица", "Прямо подружки", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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