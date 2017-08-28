Двойник Дженнифер Лопес оголилась в Instagram

Сегодня, 06:48

Звезда Playboy предстала во всей красе


Джессика Бершиага и Дженнифер Лопес

Джессика Бершиага и Дженнифер Лопес

Джессика Бершиага и Дженнифер Лопес

Джессика Бершиага и Дженнифер Лопес

Джессика Бершиага и Дженнифер Лопес

Джессика Бершиага и Дженнифер Лопес

Джессика Бершиага и Дженнифер Лопес

Джессика Бершиага и Дженнифер Лопес

34-летняя американская модель и спортивный журналист Джессика Бершиага (Jessica Burciaga), которую называют двойником певицы Дженнифер Лопес, порадовала поклонников новыми откровенными фото в Instagram. Свою привлекательную внешность девушка унаследовала от отца-мексиканца и матери-ирландки.

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Джессика начала свою карьеру в качестве официантки в ресторане Hooters в Анахайме. Заведение славится тем, что нанимает персонал с модельной внешностью. Клиентов обслуживают красотки в вызывающих наряд. Ресторан послужил подспорьем для звезд MTV Рикки и Викки Икки, и актрис Сары Джин Андервуд и Холли Мэдисон.

В модельный бизнес Джессика Бершиага попала после фотовыставки в журнале Stuff в 2005 году. После этого красотку приглашали для съемок в такие известные журналы, как Maxim, Performance Auto & Sound, Latino Future, Open Your Eyes и Import Tuner. Кроме того, она появилась как ринг-герл в игре EA Sports Fight Night Round 3 и снималась в различных музыкальных клипах.

Значимым моментом в карьере красотки стала работа в Playboy. В 2006 году она начала работу в качестве дилера блэкджека в Playboy Mansion и Playboy Club Las Vegas. В 2008 году она несколько раз появилась в сериале "Девушки из Особняка Плейбоя", а в 2009 году стала Playmate февральского номера журнала.

Напомним, 48-летняя Дженнифер Лопес в эффектном комбинезоне восхитила фигурой.
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Источник:

"Сегодня"

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