Двойник Дженнифер Лопес оголилась в Instagram

34-летняя американская модель и спортивный журналист Джессика Бершиага (Jessica Burciaga), которую называют двойником певицы Дженнифер Лопес, порадовала поклонников новыми откровенными фото в Instagram. Свою привлекательную внешность девушка унаследовала от отца-мексиканца и матери-ирландки.

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Июн 28 2017 в 3:33 PDT

Джессика начала свою карьеру в качестве официантки в ресторане Hooters в Анахайме. Заведение славится тем, что нанимает персонал с модельной внешностью. Клиентов обслуживают красотки в вызывающих наряд. Ресторан послужил подспорьем для звезд MTV Рикки и Викки Икки, и актрис Сары Джин Андервуд и Холли Мэдисон.

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Май 21 2017 в 9:22 PDT

В модельный бизнес Джессика Бершиага попала после фотовыставки в журнале Stuff в 2005 году. После этого красотку приглашали для съемок в такие известные журналы, как Maxim, Performance Auto & Sound, Latino Future, Open Your Eyes и Import Tuner. Кроме того, она появилась как ринг-герл в игре EA Sports Fight Night Round 3 и снималась в различных музыкальных клипах.

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Авг 16 2017 в 9:21 PDT

Значимым моментом в карьере красотки стала работа в Playboy. В 2006 году она начала работу в качестве дилера блэкджека в Playboy Mansion и Playboy Club Las Vegas. В 2008 году она несколько раз появилась в сериале "Девушки из Особняка Плейбоя", а в 2009 году стала Playmate февральского номера журнала.

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Июл 9 2017 в 9:31 PDT

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Июл 5 2017 в 4:58 PDT

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Июл 6 2017 в 2:06 PDT

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Июл 16 2017 в 12:36 PDT

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Июн 15 2017 в 2:16 PDT

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Июн 6 2017 в 8:51 PDT

Публикация от Jessica Burciaga (@jessicaburciaga) Июл 27 2017 в 4:47 PDT

Напомним, 48-летняя Дженнифер Лопес в эффектном комбинезоне восхитила фигурой.