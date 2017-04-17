Джамала презентовала песню, посвященную жениху

Сегодня, 13:30

Певица представила авторскую романтическую композицию "Любити"

Джамала. Фото: пресс-служба 1+1
Джамала. Фото: пресс-служба 1+1

Вчера, в пасхальный вечер, во время прямого эфира определились финалисты вокального проекта страны "Голос країни-7". Ими стали Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Александр Клименко из команды Тины Кароль.

Открыл эфир тренер проекта "Голос.Діти-3" MONATIK песней "Упали в любовь и ударились в танцы". Специальный сюрприз ждал зрителей проекта от Джамалы – на сцене "Голосу країни-7" тренер презентовала авторскую романтическую композицию "Любити", посвященную будущему мужу.

Певица призналась, что хотела впервые исполнить песню на свадьбе, но решила перенести премьеру на сцену "Голосу країни". К слову, Бекир Сулейманов вместе с мамой Джамалы находились в зрительном зале, а после окончания номера молодой человек вышел на сцену, подарил певице букет цветов и нежно поцеловал.

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Фото: пресс-служба 1+1

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Фото: пресс-служба 1+1
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"Сегодня"

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