Джамала презентовала песню, посвященную жениху

Вчера, в пасхальный вечер, во время прямого эфира определились финалисты вокального проекта страны "Голос країни-7". Ими стали Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Александр Клименко из команды Тины Кароль.

Открыл эфир тренер проекта "Голос.Діти-3" MONATIK песней "Упали в любовь и ударились в танцы". Специальный сюрприз ждал зрителей проекта от Джамалы – на сцене "Голосу країни-7" тренер презентовала авторскую романтическую композицию "Любити", посвященную будущему мужу.

Певица призналась, что хотела впервые исполнить песню на свадьбе, но решила перенести премьеру на сцену "Голосу країни". К слову, Бекир Сулейманов вместе с мамой Джамалы находились в зрительном зале, а после окончания номера молодой человек вышел на сцену, подарил певице букет цветов и нежно поцеловал.

Фото: пресс-служба 1+1

Фото: пресс-служба 1+1