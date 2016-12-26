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Джамала рассказала о предстоящей свадьбе и планах на следующий год (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7829/99_main.1482707888.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/99_tn.1482707888.jpg Звезды "События недели" побывали в гостях у Джамалы

Джамала рассказала о предстоящей свадьбе и планах на следующий год (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 01:17

"События недели" побывали в гостях у Джамалы


Праздник приближается."События недели" побывали в гостях у Джамалы и даже спели вместе с ней.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина". 
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Источник:

Еженедельник "События"

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