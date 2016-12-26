Джамала рассказала о предстоящей свадьбе и планах на следующий год (видео)
События на ТК Украина
"События недели" побывали в гостях у Джамалы
Праздник приближается."События недели" побывали в гостях у Джамалы и даже спели вместе с ней.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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