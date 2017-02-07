Джамала в платье за шесть тысяч гривен удивила смелым декольте (фото)

Сегодня, 12:39

Такое же платье, только насыщенного синего цвета, надевала телеведущая Соломия Витвицкая на Неделю моды

Джамала любит яркие наряды. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала любит яркие наряды. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала радует поклонников не только своим творчеством, а и выбором нарядов.

"Пока все целый день боролись на дорогах со снегом, мы снимали и снимали и настоящая печь нас грела", – подписала она снимок в Instagram.

На фото Джамала позирует в платье марки Isabel Garcia креативным директором которой является украинский дизайнер с грузинскими корнями Бичола Тетрадзе.

Наряд певица немного удивил поклонников, ведь платья с очень глубокими декольте – редкость в образах Джамалы.

"Какой вырез", "Какое платье и цвет", "Какое красивое платье! Очень тебе идет", "Какое платье! Оно тебе так идет! Такая нежная!", "Ну вот в этот раз прям совсем ниче", "Идеальное платье", – пишут ей поклонники.

Такое платье на сайте бренда можно купить почти за 6 тысяч гривен.

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К слову, такое же платье, только насыщенного синего цвета, надевала телеведущая Соломия Витвицкая на Неделю моды, которая на днях стартовала в Киеве.

Тем временем 21-летняя Алина Гросу завалила Instagram горячими снимками в бикини.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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