Джамала в платье за шесть тысяч гривен удивила смелым декольте (фото)
Такое же платье, только насыщенного синего цвета, надевала телеведущая Соломия Витвицкая на Неделю моды
Украинская певица Джамала радует поклонников не только своим творчеством, а и выбором нарядов.
"Пока все целый день боролись на дорогах со снегом, мы снимали и снимали и настоящая печь нас грела", – подписала она снимок в Instagram.
На фото Джамала позирует в платье марки Isabel Garcia креативным директором которой является украинский дизайнер с грузинскими корнями Бичола Тетрадзе.
Наряд певица немного удивил поклонников, ведь платья с очень глубокими декольте – редкость в образах Джамалы.
"Какой вырез", "Какое платье и цвет", "Какое красивое платье! Очень тебе идет", "Какое платье! Оно тебе так идет! Такая нежная!", "Ну вот в этот раз прям совсем ниче", "Идеальное платье", – пишут ей поклонники.
Такое платье на сайте бренда можно купить почти за 6 тысяч гривен.
К слову, такое же платье, только насыщенного синего цвета, надевала телеведущая Соломия Витвицкая на Неделю моды, которая на днях стартовала в Киеве.
Тем временем 21-летняя Алина Гросу завалила Instagram горячими снимками в бикини.
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