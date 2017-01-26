Джамала в ярком комбинезоне представила публике свою маму (фото)

На снимке артистка позирует возле своего тренерского кресла, нежно обнимая самого дорогого человека

Певица и тренер "Голос країни-7" Джамала порадовала поклонников на странице в Instagram трогательным фото с мамой Галиной.

На снимке артистка позирует возле своего тренерского кресла, нежно обнимая самого родного в ее жизни человека.

"Частенько встречаю от вас: "Осторожно, моя мама в инста, осторожно, моя мама в Facebook!". Это все ничего по сравнению с тем, когда мама на "Голосе", – подписала кадр певица.

Джамала показала яркий образ. Для съемок звезда выбрала желтый комбинезон с объемными рукавами и красные лодочки.

Фото: Instagram