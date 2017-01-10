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Джанет Джексон назвала своего первенца в честь покойного брата http://www.segodnya.ua/img/article/7868/21_main.1484044617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/21_tn.1484044617.jpg Звезды Как известно, роды обошлись без осложнений, мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо

Джанет Джексон назвала своего первенца в честь покойного брата

Сегодня, 13:30

Как известно, роды обошлись без осложнений, мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо

Джанет Джексон. Фото: Instagram
Джанет Джексон. Фото: Instagram

3 января Джанет Джексон впервые стала мамой в 50 лет. Певица подарила своему супругу, 42-летнему катарскому миллиардеру Уисамму Аль-Мана сына.

Как известно, роды обошлись без осложнений, мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Имя для сына счастливые родители подготовили уже заранее: певица с мужем назвали сына Исса.

В переводе с арабского это означает Иисус. А, как известно, второе имя брата Джанет Майкла — Джозеф, которое переводится как "Бог да воздаст". Именно поэтому западные СМИ считают, что имя долгожданного наследника было дано в честь покойного брата певицы. Однако сама Джанет пока эту информацию не подтвердила.

Известно, что муж Джексон младше ее почти на десять лет. Он правоверный мусульманин, который строго блюдет ритуалы. По слухам, с тех пор как пара начала встречаться, Аль-Ман не только попросил поп-диву избавиться от всех откровенных нарядов, которые она так любила, но и заставил свою службу безопасности проверять каждого мужчину, который появляется рядом с ней. Также известно, что пара долгое время не могла зачать ребенка, однако к услугам суррогатной матери прибегать супруги не стали. Аль-Ман очень хотел, чтобы певица рожала самостоятельно.
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Источник:

cosmo.ru

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