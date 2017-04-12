Джанет Джексон не выдержала контроля со стороны мужа

Стали известны подробности и причины расставания Джанет Джексон с мужем Виссамом Аль Маной. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на окружение, третий брак 50-летней певицы только казался счастливым, а рождение сына Иссы лишь усилило разногласия между супругами. В то время как Джанет пыталась быть практичной матерью и хотела сама заниматься сыном, Виссам без ее согласия нанял для младенца целый штат прислуги. При этом он стал еще больше, чем до брака, контролировать жену.

В 2012 году вместо пышной свадьбы, о которой мечтала Джанет, по настоянию Виссама они провели тайную церемонию, на которую даже не пригласили некоторых ее родственников (например, сестру Ла Тойю Джексон, с которой у жениха не сложились отношения). Далее муж убедил Джанет выходить на сцену в платьях с длинным рукавом.

Во время беременности и после родов Джанет почти не появлялась на публике, и, по словам друзей, на этом тоже настоял ее муж. Хотя певица была воспитана в совершенно иной культуре, она пыталась соответствовать мусульманским традициям мужа, но его тотальный контроль ее не устраивал. Последней каплей стало отношение Виссама к семейным неприятностям мамы Джанет Кэтрин, у которой серьезные проблемы с племянником Трентом в США. Когда Кэтрин прилетела к дочери в Лондон пообщаться с внуком и поделилась своими переживаниями, Аль Мана высказал к ним полное равнодушие. Для Джанет ее семья всегда была очень важна, и это не могло ее не задеть.

На данный момент супруги не живут вместе: Джексон осталась в их доме в Лондоне, а Аль Мана отправился заниматься бизнесом в Катар и Нью-Йорк. Тем не менее, они планируют вместе растить сына. По некоторым данным, в соответствии с брачным контрактом, который был заключен, Джанет может претендовать на 400 миллионов фунтов из капиталов мужа, который богаче певицы примерно в пять раз.