Джастин Бибер и автор Pen-Pineapple-Apple-Pen снялись в совместной рекламе

Сегодня, 17:10

Официальной премьеры видеоролика еще не было, но на YouTube уже появилось видео со съемок


Канадский певец Джастин Бибер и исполнитель вирусной песни "Pen-Pineapple-Apple-Pen" Piko-Taro вместе снялись в рекламе японского оператора связи SoftBank, сообщает Billboard.

Отмечается, что официальной премьеры видеоролика еще не было, но на YouTube уже появилось видео со съемок.

По сюжету Бибер приезжает в японскую школу, в которой Piko-Taro рассказывает ученикам про яблоко и ананас из своей песни.

Тем временем 44-летняя "перчинка" Spice Girls показала трогательный снимок с новорожденным сыном
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