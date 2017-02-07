Джастин Бибер и автор Pen-Pineapple-Apple-Pen снялись в совместной рекламе
Официальной премьеры видеоролика еще не было, но на YouTube уже появилось видео со съемок
Канадский певец Джастин Бибер и исполнитель вирусной песни "Pen-Pineapple-Apple-Pen" Piko-Taro вместе снялись в рекламе японского оператора связи SoftBank, сообщает Billboard.
Отмечается, что официальной премьеры видеоролика еще не было, но на YouTube уже появилось видео со съемок.
По сюжету Бибер приезжает в японскую школу, в которой Piko-Taro рассказывает ученикам про яблоко и ананас из своей песни.
Тем временем 44-летняя "перчинка" Spice Girls показала трогательный снимок с новорожденным сыном.
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