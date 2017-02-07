Джастин Бибер и автор Pen-Pineapple-Apple-Pen снялись в совместной рекламе

Официальной премьеры видеоролика еще не было, но на YouTube уже появилось видео со съемок

Канадский певец Джастин Бибер и исполнитель вирусной песни "Pen-Pineapple-Apple-Pen" Piko-Taro вместе снялись в рекламе японского оператора связи SoftBank, сообщает Billboard.

Отмечается, что официальной премьеры видеоролика еще не было, но на YouTube уже появилось видео со съемок.

По сюжету Бибер приезжает в японскую школу, в которой Piko-Taro рассказывает ученикам про яблоко и ананас из своей песни.

Тем временем 44-летняя "перчинка" Spice Girls показала трогательный снимок с новорожденным сыном.