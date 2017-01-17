Джастин Бибер проводит время с 17-летней певицей (фото,видео)

В последнее время 22-летний Джастин Бибер затаился: редко дает концерты и больше не сообщает о своей личной жизни, хотя и восстановил Instagram. Правда, это уже не тот, привычный всем личный аккаунт певца — теперь его ведет менеджер Джастина. А Бибер после скандала, видно, решил стать осторожнее, – пишет peopletalk.





Фото опубликовано Sofia Richie (@sofiarichie) Дек 5 2016 в 11:58 PST





Напомним, поклонники не поддержали его выбор и все время осуждали роман с Софией Ричи. Джастин в ответ удалил свою страницу. Зато теперь певец часто попадает в объективы папарацци во время прогулок и тренировок: видимо, он решил взяться за здоровье. На днях, правда, Бибера поймали у одного из ресторанов Лос-Анжелеса. И он появился там не один, а в сопровождении 17-летней Мэдисон Бир. С ней, кстати, артиста видят не в первый раз.

Фото опубликовано madison beer (@madisonbeer) Янв 15 2017 в 11:06 PST

Юная певица как раз часто составляет компанию Биберу во время тренировок — говорят, она помешана на спорте. Познакомились они несколько лет назад. Джастин услышал Бир и заявил, что она безумно талантлива и даже снялся в ее дебютном клипе Melodies.

Сейчас девушка становится все более популярной, и Бибер решил взять ее под свое крыло — он почти ее продюсер.

Известно, что сейчас девушка работает над дебютной пластинкой и снимается в кино. В 2013 году на экраны вышел фильм с ее участием "Громче слов", правда, роль у девушки там была сквозная. Говорят, что Мэдисон собирается отправиться с Джастином в мировое турне, которое начнется 15 февраля.

Правда, поклонники Мэдисон говорят, что у нее есть парень, с которым они встречаются уже около 2,5 лет.