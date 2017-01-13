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Джастин Теру ушел с "Золотого глобуса" из-за Дженнифер Энистон http://www.segodnya.ua/img/article/7880/8_main.1484311357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/8_tn.1484311357.jpg Звезды Джастин Теру вместе с Анной Кендрик вручил награду Тому Хиддлстону за роль в сериале "Ночной администратор"

Джастин Теру ушел с "Золотого глобуса" из-за Дженнифер Энистон

Сегодня, 16:30

Джастин Теру вместе с Анной Кендрик вручил награду Тому Хиддлстону за роль в сериале "Ночной администратор"

Джастин Теру. Фото: AFP
Джастин Теру. Фото: AFP

Джастин Теру рассказал о необычном опыте участия в церемонии "Золотого глобуса". Он не был на красной дорожке, приехал только ко времени своего выхода на сцену, чтобы вручить одну из наград, и в спешке уехал домой.

Дело в том, что его ждала жена. Дженнифер Энистон вместе с друзьями семьи смотрела церемонию по телевизору, к ней и поспешил вернуться Теру. "Я пропустил некоторые моменты, потому что спешил приехать к моей жене и друзьям, которые смотрели церемонию по телевизору. И я торопился к ним, чтобы посмотреть вместе", — сказал Джастин в комментарии Entertainment Tonight.

Теру не выходил на ковровую дорожку и не сидел вместе со всеми гостями в зале: "Я приехал, чтобы вручить награду. После своего выхода я сразу же отправился обратно. Но, признаюсь, меня застал врасплох масштаб происходящего, когда я вышел на сцену. Я был не готов", — добавил актер.

Джастин Теру вместе с Анной Кендрик вручил награду Тому Хиддлстону за роль в сериале "Ночной администратор".
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