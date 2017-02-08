Джастин Тимберлейк уговаривает Джессику Бил сделать подтяжку груди

Одна и самых образцово-показательных звездных пар, 36-летний Джастин Тимберлэйк и 34-летняя Джессика Бил, оказалась в центре обсуждений в СМИ. По словам близкого к семье источнику, Джастину необходимо взять пару уроков такта.

Утверждают, что певец хочет, чтобы его жена сделала мастопексию (подтяжку груди). По словам инсайдеров, Джастину перестала нравиться фигура супруги: если еще недавно бывшая модель и актриса могла похвастаться аппетитными формами, то сейчас она делает ставку на худобу.

Когда журналисты задали Тимберлейку прямой вопрос, действительно ли он просил жену сделать пластику, он возмущено опроверг эти слухи: "Джесс никогда не выглядела лучше", а друзья Тимберлейков добавили, что этот вопрос неприятно удивил Джессику.