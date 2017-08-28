"Джаз Коктебель": "Червона рута" в стиле латино и ночные танцы в море

В Одесской области отгремел, хотя уместнее сказать отзвучал, юбилейный, 15-й музыкальный фестиваль "Джаз Коктебель". Напомним, уже второй год подряд он проходит в городе Черноморске – из-за аннексии Крыма ему пришлось покинуть родной Коктебель. На территории заброшенной турбазы организаторы фестиваля обустроили несколько сцен, где практически круглосуточно звучала музыка. Стоит напомнить, что, несмотря на свое название, международный фестиваль объединяет не только, собственно, джазовых музыкантов, но и представителей других направлений (соул, фолк, регги, электронная музыка и др.). В этом году в рамках 4-дневного феста в общей сложности выступило около 140 коллективов и сольных исполнителей. Зрителей же в среднем на вечерних концертах собиралось до 6 тысяч (билеты: от 200 грн). Вместо кресел и стульев в основном были подстилки и дутые диваны, а танцплощадкой служил песок, а для кого- то и море (даже ночью, когда температура опускалась до +18). Несмотря на, казалось бы, молодежную направленность фестиваля, среди зрителей мы заметили как пожилые пары, так и грудничков на руках у мам. К слову, одним из самых активных зрителей оказался французский бульдог Боря, поэтому уже на второй день фестиваля именно он негласно стал его главным талисманом в этом году.

ФЕСТ КАК ПИЦЦА. По словам президента фестиваля Лилии Млинарич, в этом году она делала ставку именно на украинских артистах. "У нас в программе действительно много украинской музыки – но это не потому, что у нас нет денег и возможностей пригласить иностранных исполнителей. Просто за 15 лет у нас появилось столько талантливых и перспективных музыкантов, которые вполне уже могут составить конкуренцию профессионалам мирового уровня". Того же мнения придерживается и джазмен Алексей Коган и добавляет: "Этот фестиваль словно пицца – в нем столько разных начинок-направлений, которые рассчитаны на абсолютно разные вкусы".

УЧАСТНИКИ. Открывал фест солист группы De-Phazz Карл Фриерсон вместе с николаевским коллективом Perfomance Big Band, правда, с часовым опозданием. Из-за перебоев в электричестве организаторам пришлось в срочном порядке подключать генераторы. Но задержка в старте вечернего концерта не испортила настроение публике – буквально с первых композиций десятки зрителей пустились в пляс под сценой. 49-летний Карл по-юношески заигрывал с публикой, смело отдаваясь джазовым импровизациям, будто шестым чувством ощущая ритм. Кроме того, он еще облачился в украинский флаг и вынес на сцену своего 3-летнего сына Гаспара, представив его кратко "Made in Ukraine". После концерта музыкант признался "Сегодня", что мальчика ему родила украинка Юлия, с которой он познакомился тоже на "Джаз Коктебеле", только пятью годами ранее. Много зажигательных латинских ритмов было в выступлении украинской группы Man Sound, которые исполнили легендарную композицию Мирослава Скорика "Мелодия" на бразильском языке и "Червону руту" в стиле латино. И все это акапельно! Как и гимн Украины, который подытожил первый день, который совпал с Днем Независимости. В другие дни самыми яркими выступлениями были часовые программы группы из Великобритании Asian Dub Foundation (жесткий рэп-регги) и меланхолического романтика из Швеции Jay-Jay Johanson. Из украинских можно отметить "Вагоновожатых" и The Elephants. Но самый большой восторг, судя по реакции публики и количеству танцующих зрителей, вызвал король балканского танцпола Shantel. Под его хиты на цыганский лад устоять было действительно невозможно.

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА. Днем на пляже и других локациях проходили всевозможные конкурсы, кинопоказы, лекции, а еще любой желающий мог сняться в документальном фильме о самом фестивале. В установленном на территории палаточном городке царила своя атмосфера: утро здесь начиналось ближе к полудню, ведь ночная сцена заканчивала свою работу около пяти утра. Встречались на фестивале и совсем уникальные личности, например, Алексей Коган рассказал, что из Саратова приехал давний поклонник "Джаз Коктебеля" по имени Михаил, который не пропустил ни одного фестиваля за все 15 лет! Со сцены, ведущие неоднократно шутили о возможном переименовании города Черноморск в Коктебельск. Но большинство сошлось во мнении, что лучше все-таки фестиваль встретить на родной площадке, в Коктебеле. Если не в следующем году, то хотя бы в юбилейном, 20-м.

Генеральный тв-партнер фестиваля – канал НЛО-ТV.