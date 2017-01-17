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Джек Николсон завершил карьеру актера http://www.segodnya.ua/img/article/7891/10_main.1484665622.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/10_tn.1484665622.jpg Звезды В карьере Николсона – свыше 70 ролей, 12 номинаций и три победы на "Оскаре".

Джек Николсон завершил карьеру актера

Сегодня, 19:01

В карьере Николсона – свыше 70 ролей, 12 номинаций и три победы на "Оскаре".

Джек Николсон. Фото: REX
Джек Николсон. Фото: REX

В последний раз легендарный Джек Николсон, знакомый зрителям по "Сиянию", "Пролетая над гнездом кукушки", "Отступники" и десяткам других фильмов, появлялся на большом экране в 2010 году – и, похоже, актера на киноэкране поклонники больше не увидят. По крайней мере, на это намекнул Питер Фонда ("Золото Ули", "Поезд на Юму"), сообщивший, что Джек Николсон больше не собирается сниматься в кино.

Питер Фонда с Джеком Николсоном знаком очень близко: еще в 1969 году они познакомились на съемочной площадке фильма "Беспечный ездок" и после этого тесно дружат вот уже многие годы. В интервью изданию The Sun Фонда заявил: "Я не хочу говорить за него, но, в общем-то, Джек вышел на пенсию. Он достаточно сделал в этой жизни, да и в финансовом плане у него все в порядке".

Сам Джек Николсон очередной перерыв в карьере никак не комментирует и на публике практически не появляется – однако стоит отметить, что перерывы длиной в несколько лет между ролями в карьере Николсона не редкость. Так, перед тем, как в 2010 году вернуться на экраны в фильме "Как знать", Джек Николсон отдыхал почти три года, в 2007 году снявшись в "Пока не сыграл в ящик". Всего же в карьере Николсона – свыше 70 ролей, 12 номинаций и 3 победы на "Оскаре".
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Источник:

kinoafisha.info

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