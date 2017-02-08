Джеки Чан расплакался в прямом эфире на встрече со старой командой каскадеров

Их появление стало сюрпризом для актера, и он здорово прослезился

Гонконгский, китайский и американский актер и каскадер Джеки Чан появился в эфире китайского телевидения на передачи Ace vs Ace, которая была посвящена 40-летию его команды каскадеров.

62-летний Чан пришел в студию с молодым составом каскадеров, и ведущие показали ему видеообращение каскадеров первых поколений.

На видео они благодарили Джеки за поддержку, помощь и вспоминали лучшие моменты. После этого артисты незаметно прошли в студию.

Примечательно, что их появление стало сюрпризом для Джеки Чана, и он здорово прослезился, обнимаясь с каждым из каскадеров своей команды.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан получил почетный "Оскар".