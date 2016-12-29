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Дженнифер Энистон передаривает полученные подарки http://www.segodnya.ua/img/article/7843/88_main.1483020847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/88_tn.1483020847.jpg Звезды Актриса рассказала, что больше всего ей нравится получать в подарок сувениры, сделанные своими руками 

Дженнифер Энистон передаривает полученные подарки

Сегодня, 18:00

Актриса рассказала, что больше всего ей нравится получать в подарок сувениры, сделанные своими руками 

Дженнифер Энистон. Фото: AFP
Дженнифер Энистон. Фото: AFP

Дженнифер Энистон избавляется от ненужных ей подарков самым простым  способом – передаривая их другим. В недавнем интервью радиостанции BBC Radio 1 Энистон рассказала, что частенько дарит друзьям и знакомым подарки, которые когда-то подарили ей самой – и считает, что это совершенно нормально.

Актриса отметила, что обычно, передаривая кому-то ненужную ей вещь, она прямо говорит, что это – подарок от кого-то еще: "Не думаю, что это – плохой поступок".

Самой Дженнифер дорогостоящие подарки тоже не нужны: актриса признавалась, что больше всего ей нравится получать в подарок сувениры, сделанные своими руками – именно такие вещи, по мнению Энистон, лучше всего демонстрируют любовь и заботу близких.
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Источник:

popcornnews.ru

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