Дженнифер Энистон передаривает полученные подарки

Актриса рассказала, что больше всего ей нравится получать в подарок сувениры, сделанные своими руками

Дженнифер Энистон избавляется от ненужных ей подарков самым простым способом – передаривая их другим. В недавнем интервью радиостанции BBC Radio 1 Энистон рассказала, что частенько дарит друзьям и знакомым подарки, которые когда-то подарили ей самой – и считает, что это совершенно нормально.

Актриса отметила, что обычно, передаривая кому-то ненужную ей вещь, она прямо говорит, что это – подарок от кого-то еще: "Не думаю, что это – плохой поступок".

Самой Дженнифер дорогостоящие подарки тоже не нужны: актриса признавалась, что больше всего ей нравится получать в подарок сувениры, сделанные своими руками – именно такие вещи, по мнению Энистон, лучше всего демонстрируют любовь и заботу близких.