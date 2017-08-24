Дженнифер Энистон рассказала, какой заголовок таблоидов раздражает ее больше всего

48-летняя Дженнифер Энистон в интервью журналу Glamour рассказала, какой заголовок таблоидов раздражает ее больше всего. Речь идет о непрекращающемся потоке слухов о ее беременности, которые еще ни разу не оказались правдой. Сама Джен довольно резко высказалась об этих сплетнях и о том, как сильно она от них устала: "Я бы хотела запретить СМИ использовать мою фотографию с рукой вокруг живота и с подписью "Наконец-то беременна!"" — говорит актриса.

"То есть люди просто делают твою фотографию и сами сочиняют под нее историю. Если ты съела кусочек или два, или у тебя просто вздутие живота, они это толкуют однозначно: ты — беременна. Нет, я не беременна! Это просто мое тело",— продолжила она. Энистон также отметила, что это не просто распускание слухов, но и вторжение в чужую личную жизнь: "Ребенок — это личное дело пары, которая собирается его завести, и ничье больше",— отметила Дженнифер.

"Мои представления о том, что такое счастливая и наполненная жизнь могут отличаться от представлений других людей. У каждого ведь они свои. И никто не в праве судить кого-то другого за какой-либо выбор. Никто не знает, что происходит в чужой семье, и неважно — есть там дети или нет. Это очень непростая тема. Особенно для меня",— рассказала Энистон.

Напомним, ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили вторую годовщину свадьбы.