Дженнифер Энистон рассказала, почему не пользуется соцсетями

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Звезда "Друзей" обходит популярные медиа стороной

Дженнифер Энистон. Фото: AFP
Дженнифер Энистон. Фото: AFP

Поклонники Дженнифер Энистон знают, что звезда "Друзей", в отличие от многих коллег по киноиндустрии, предпочитает не пользоваться соцсетями – и в новом интервью Vogue Дженнифер еще раз объяснила, почему обходит популярные медиа стороной.

На вопрос, почему она не пользуется соцсетями, Энистон ответила: "Ради собственной психики! Если честно, когда я оглядываюсь вокруг и вижу людей, уткнувшихся в свои телефоны, мне кажется, что мы столько всего упускаем. И ведь мы сами это создали. Я приравниваю это к табачной индустрии; в детстве и так очень сложно расти, искать себя, становиться тем, кто ты есть на самом деле – а теперь к этому добавились еще и соцсети, дополнительное давление – видеть, как кому-то нравится или не нравится то, что ты делаешь. Мы сами себе создаем новые испытания, и это такой груз".
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Источник:

popcornnews.ru

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