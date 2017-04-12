Дженнифер Лопес напугала бойфренда списком правил гардероба

Дженнифер Лопес рискует оттолкнуть от себя бойфренда Алекса Родригеза, хотя они встречаются всего пару месяцев. Недавно певица предъявила возлюбленному список правил, которым он обязан следовать во время их совместных появлений на публике.

По словам инсайдеров в интервью американскому порталу Radar Online, Дженнифер расписала, одежду каких цветов должен выбирать Алекс, а каких оттенков ему лучше избегать, а также — как позировать фотографам и даже сколько времени могут длиться их встречи. "Алекс тут же возразил избраннице, что не обязан поступать исключительно так, как хочет она, и пара крупно поссорилась. Впрочем, Дженнифер поняла, что перегнула палку, и уже позвонила бойфренду с извинениями", — рассказал источник, близкий к Лопес.