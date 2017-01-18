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Дженнифер Лопес не надела бюстгальтер под прозрачное платье за пять тысяч евро (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/94_main.1484664987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/94_tn.1484664987.jpg Звезды Певица приготовила для нового танцевального шоу "World Of Dance" откровенный наряд

Дженнифер Лопес не надела бюстгальтер под прозрачное платье за пять тысяч евро (фото)

Сегодня, 09:01

Певица приготовила для нового танцевального шоу "World Of Dance" откровенный наряд

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото.

47-летняя исполнительница, которая завела роман с бывшим возлюбленным Рианны – музыкантом Дрейком, приготовила для нового танцевального шоу "World Of Dance" откровенный наряд.

На снимке Лопес позирует на примерке в красном платье с прозрачным декольте от VALENTINO, стоимостью 4900 евро (около 145 тысяч гривен).

"Первый день съемок. Начало новых приключений", – подписала кадр звезда.

Под наряд Дженнифер не стала надевать бюстгальтер, засветив обнаженную грудь.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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