Дженнифер Лопес не надела бюстгальтер под прозрачное платье за пять тысяч евро (фото)

Певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото.

47-летняя исполнительница, которая завела роман с бывшим возлюбленным Рианны – музыкантом Дрейком, приготовила для нового танцевального шоу "World Of Dance" откровенный наряд.

На снимке Лопес позирует на примерке в красном платье с прозрачным декольте от VALENTINO, стоимостью 4900 евро (около 145 тысяч гривен).

"Первый день съемок. Начало новых приключений", – подписала кадр звезда.

Под наряд Дженнифер не стала надевать бюстгальтер, засветив обнаженную грудь.

Фото: Instagram