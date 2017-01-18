Дженнифер Лопес не надела бюстгальтер под прозрачное платье за пять тысяч евро (фото)
Певица приготовила для нового танцевального шоу "World Of Dance" откровенный наряд
Певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото.
47-летняя исполнительница, которая завела роман с бывшим возлюбленным Рианны – музыкантом Дрейком, приготовила для нового танцевального шоу "World Of Dance" откровенный наряд.
На снимке Лопес позирует на примерке в красном платье с прозрачным декольте от VALENTINO, стоимостью 4900 евро (около 145 тысяч гривен).
"Первый день съемок. Начало новых приключений", – подписала кадр звезда.
Под наряд Дженнифер не стала надевать бюстгальтер, засветив обнаженную грудь.
Фото: Instagram
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