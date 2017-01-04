Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Дженнифер Лопес обрадовалась провалу Мэрайи Кэри http://www.segodnya.ua/img/article/7855/60_main.1483538142.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/60_tn.1483538142.jpg Звезды Певица не попала в фонограмму на главном ежегодном новогоднем шоу Нью-Йорка

Дженнифер Лопес обрадовалась провалу Мэрайи Кэри

Сегодня, 18:00

Певица не попала в фонограмму на главном ежегодном новогоднем шоу Нью-Йорка

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Вражда между Дженнифер Лопес и Мэрайей Кэри  длится уже несколько лет. Как-то Кэри в своем интервью сказала, что не знает, кто такая Лопес. Дженнифер, конечно, это очень обидело. Спустя несколько лет Мэрайя все-таки объяснила, что якобы имела в виду, что не знает Лопес лично. Джей Ло оправданиям не поверила и в интервью рассказала, что встречалась с Кэри десятки раз.

Напомним, во время выступления на главном ежегодном новогоднем шоу Нью-Йорка – "Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve", которое транслируется телеканалом ABC прямо с Таймс-сквер, Мэрайя не попала в фонограмму, опустила микрофон и растерявшись молча стояла на сцене. А после в своем Twitter прокомментировала ситуацию словами "Дер*мо случается". Узнав об этом, Лопес не стала напрямую комментировать случившуюся ситуацию.Она просто воспользовалась новой функцией в Instagram и "лайкнула" комментарий пользователя, который написал: "Случалось ли с вами такое, что вы не могли отвести от кого-то глаз? Сегодня это была она".

#JLO on Instagram liking #mariahcarey shade comments.

Фото опубликовано The Archive of Shade (@theartofshade_)

шоу, лопес, кэри, Дженнифер Лопес, Джей Ло, Мэрайи Кэри

Вы сейчас просматриваете новость "Дженнифер Лопес обрадовалась провалу Мэрайи Кэри". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

peopletalk

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес отменила ради молодого возлюбленного новогодний концерт

Вчера, 02:13

Роман певицы с Дрейком развивается бешеными темпами

Звезды

Пару давно подозревают в романе. Фото: instagram.com/jlo

47-летнюю Дженнифер Лопес засекли за поцелуем с 30-летним Дрейком

31 Декабря 2016, 14:16

Пара подогревает слухи совместными снимками в объятиях, но ничего не комментирует

Звезды

Лопес продает один из домов. Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес продает огромный дом под Лос-Анджелесом за $12,5 млн

29 Декабря 2016, 18:09

Вилла в классическом стиле площадью более 1500 "квадратов" расположена на участке в 12 тысяч квадратных метров

Звезды

Певица не комментирует отношений с рэпером. Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес подогрела слухи о романе с Дрейком милым снимком

28 Декабря 2016, 17:39

47-летняя певица и 30-летний рэпер мило обнимаются на диване в уютной атмосфере

Звезды

Рианна и Дрейк. Фото: AFP

Рианна отписалась от Дженнифер Лопес в Instagram из-за флирта с ее экс-бойфрендом

28 Декабря 2016, 12:30

47-летняя Джей Ло после разрыва с неверным Каспером Смартом активно флиртует с 30-летним Дрейком

Звезды

Рианна. Фото: AFP

Рианна ревнует Дрейка к Дженнифер Лопес

27 Декабря 2016, 13:00

Певица до сих пор неравнодушна к экс-бойфренду

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

У Дженнифер Лопес случился нервный срыв из-за провала ее танцевального шоу

26 Декабря 2016, 17:00

Артистке придется платить крупную неустойку

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес завела роман с экс-возлюбленным Рианны

21 Декабря 2016, 13:30

Певица отклонила предложение выступить на одном из новогодних концертов в Майами, несмотря на баснословный гонорар 

Звезды

Слава. Фото: Instagram

Певица Слава блеснула формами в костюме как у Дженнифер Лопес (фото)

20 Декабря 2016, 12:00

Артистка продемонстрировала достоинства своей фигуры

Звезды

Мэрайя Кэри. Фото: AFP

Мэрайя Кэри засветила обнаженный бюст в компании Бейонсе и детей (фото)

13 Декабря 2016, 13:45

Бейонсе с дочерью Блу Айви посетила концерт Мэрайи Кэри

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.