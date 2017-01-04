Дженнифер Лопес обрадовалась провалу Мэрайи Кэри

Вражда между Дженнифер Лопес и Мэрайей Кэри длится уже несколько лет. Как-то Кэри в своем интервью сказала, что не знает, кто такая Лопес. Дженнифер, конечно, это очень обидело. Спустя несколько лет Мэрайя все-таки объяснила, что якобы имела в виду, что не знает Лопес лично. Джей Ло оправданиям не поверила и в интервью рассказала, что встречалась с Кэри десятки раз.

Напомним, во время выступления на главном ежегодном новогоднем шоу Нью-Йорка – "Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve", которое транслируется телеканалом ABC прямо с Таймс-сквер, Мэрайя не попала в фонограмму, опустила микрофон и растерявшись молча стояла на сцене. А после в своем Twitter прокомментировала ситуацию словами "Дер*мо случается". Узнав об этом, Лопес не стала напрямую комментировать случившуюся ситуацию.Она просто воспользовалась новой функцией в Instagram и "лайкнула" комментарий пользователя, который написал: "Случалось ли с вами такое, что вы не могли отвести от кого-то глаз? Сегодня это была она".