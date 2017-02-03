Дженнифер Лопес объяснила, почему встречается с мужчинами младше себя

Сегодня, 16:00

Певица и актриса рассказала, почему предпочитает молодых мужчин

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Актриса и певица Дженнифер Лопес известна склонностью к мужчинам помоложе. В 2002-м она была помолвлена с Беном Аффлеком, который младше ее на три года. Затем Лопес пять лет то сходилась, то расходилась с танцором Каспером Смартом: их разница в возрасте составляет 18 лет. Сейчас известно о романе 47-летней певицы с 30-летним рэпером Дрейком. В одном из последних интервью Джей Ло рассказала, что ее привлекает в молодых мужчинах.

"В 20 лет парни очень самоуверенные и дерзкие, а девушки, наоборот, дико не уверены в себе. Потом все меняется: мужчины чаще начинают сомневаться в себе, а женщины — ощущать гармонию с собой, что делает их еще более привлекательными", — пояснила Лопес.

Свою теорию Дженнифер Лопес подтвердила личным опытом: "В 20 я комплексовала из-за своей фигуры и внешности вообще, — вспомнила певица. — Теперь я просто люблю себя".
актриса, лопес, певица, Дженнифер Лопес, Джей Ло, фигуры

Вы сейчас просматриваете новость "Дженнифер Лопес объяснила, почему встречается с мужчинами младше себя". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

elle.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Мадонна. Фото: AFP

У Мадонны и Дрейка был тайный роман

31 Января, 16:30

Романтическим отношениям не помешала почти 30-летняя разница в возрасте

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дети Дженнифер Лопес знают песни Дрейка наизусть

30 Января, 02:26

Дрейк хочет серьезных отношений, а также мечтает о детях

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Показала лишнее: Дженнифер Лопес переборщила с глубиной декольте

28 Января, 09:31

Свой образ красотка дополнила серьгами-кольцами, маленькой сумочкой, высоким хвостом и бежевыми босоножками на шпильке

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес боится за свою жизнь

26 Января, 13:30

Певица переживает из-за решения суда по вопросу давно преследующего ее фаната

Звезды

Тина Кароль. Фото: пресс-служба

Тина Кароль и Дженнифер Лопес носят золотые платья со смелым декольте от Julien Macdonald

26 Января, 09:31

Наряд идеально подчеркнул все достоинства фигуры украинской звезды

Звезды

Дженифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

"Слишком старая": над 47-летней Дженнифер Лопес издеваются в соцсетях

25 Января, 06:26

Певица закрутила роман с младшим за нее на 17 лет музыкантом и публикует откровенные фото в Instagram

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес рассказала о романе с Дрейком

23 Января, 12:30

Певица прокомментировала свои отношения с исполнителем

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес познакомила Дрейка с детьми

20 Января, 14:30

Несмотря на плотный график знаменитостей, им удается довольно часто видеться

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования