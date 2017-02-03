Дженнифер Лопес объяснила, почему встречается с мужчинами младше себя

Актриса и певица Дженнифер Лопес известна склонностью к мужчинам помоложе. В 2002-м она была помолвлена с Беном Аффлеком, который младше ее на три года. Затем Лопес пять лет то сходилась, то расходилась с танцором Каспером Смартом: их разница в возрасте составляет 18 лет. Сейчас известно о романе 47-летней певицы с 30-летним рэпером Дрейком. В одном из последних интервью Джей Ло рассказала, что ее привлекает в молодых мужчинах.

"В 20 лет парни очень самоуверенные и дерзкие, а девушки, наоборот, дико не уверены в себе. Потом все меняется: мужчины чаще начинают сомневаться в себе, а женщины — ощущать гармонию с собой, что делает их еще более привлекательными", — пояснила Лопес.

Свою теорию Дженнифер Лопес подтвердила личным опытом: "В 20 я комплексовала из-за своей фигуры и внешности вообще, — вспомнила певица. — Теперь я просто люблю себя".