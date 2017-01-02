Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Дженнифер Лопес отменила ради молодого возлюбленного новогодний концерт http://www.segodnya.ua/img/article/7851/61_main.1483354560.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/61_tn.1483354560.jpg Звезды Роман певицы с Дрейком развивается бешеными темпами

Дженнифер Лопес отменила ради молодого возлюбленного новогодний концерт

Сегодня, 02:13

Роман певицы с Дрейком развивается бешеными темпами

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес, у которой совсем недавно начался роман с репером Дрэйком, так влюблена, что может не расстаться с ним даже ради работы. К примеру, Лопес отменила запланированный заранее концерт предновогодний концерт в ночном клубе  в Майами, за который ей должны были заплатить 1 миллион долларов. Когда у певицы спросили о причине ее решения, Дженнифер ответила, что хочет провести это время со своей семьей. Все подумали было, что речь идет о ее детях — близнецах Максе и Эмме. Но оказалось, что она имела ввиду своего нового молодого любовника — Дрэйка. Об этом сообщило интернет-издание tmz.com.

В то, что у 47-летней Дженнифер роман с 30-летним Дрэйком, поверили не сразу. Первоначально сообщалось, что они якобы работают вместе над каким-то музыкальным проектом. Только после того, как сначала репер, а потом и Дженнифер начали выкладывать в своих микроблогах совместные фото, где они были запечатлены в обнимку, стало ясно, что они влюблены друг в друга.

Более того, по сведениям информатора издания People.com, Дрэйк так серьезно увлечен Лопес, что даже успел рассказать о ней своей маме Сэнди. А ведь раньше он никогда не информировал ее о своих романах. Но на этот раз Дрейк настолько уверен в своих чувствах, что сообщил матери: он нашел "свою единственную возлюбленную", которую искал уже давно.
концерт, миллион, роман, лопес, дрейк, Дженнифер Лопес, Майами, сэнди

Вы сейчас просматриваете новость "Дженнифер Лопес отменила ради молодого возлюбленного новогодний концерт". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

7 дней

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

ТОП-20 откровенных нарядов звезд в 2016 году

31 Декабря 2016, 22:50

Модели Джулия Салеми и Даян Мелло шокировали гостей Венецианского кинофестиваля, а Ким Кардашьян выбрала для MTV Video Music Awards винтажное мини

Звезды

Пару давно подозревают в романе. Фото: instagram.com/jlo

47-летнюю Дженнифер Лопес засекли за поцелуем с 30-летним Дрейком

31 Декабря 2016, 14:16

Пара подогревает слухи совместными снимками в объятиях, но ничего не комментирует

Звезды

Лопес продает один из домов. Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес продает огромный дом под Лос-Анджелесом за $12,5 млн

29 Декабря 2016, 18:09

Вилла в классическом стиле площадью более 1500 "квадратов" расположена на участке в 12 тысяч квадратных метров

Звезды

Певица не комментирует отношений с рэпером. Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес подогрела слухи о романе с Дрейком милым снимком

28 Декабря 2016, 17:39

47-летняя певица и 30-летний рэпер мило обнимаются на диване в уютной атмосфере

Звезды

Рианна и Дрейк. Фото: AFP

Рианна отписалась от Дженнифер Лопес в Instagram из-за флирта с ее экс-бойфрендом

28 Декабря 2016, 12:30

47-летняя Джей Ло после разрыва с неверным Каспером Смартом активно флиртует с 30-летним Дрейком

Звезды

Рианна. Фото: AFP

Рианна ревнует Дрейка к Дженнифер Лопес

27 Декабря 2016, 13:00

Певица до сих пор неравнодушна к экс-бойфренду

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

У Дженнифер Лопес случился нервный срыв из-за провала ее танцевального шоу

26 Декабря 2016, 17:00

Артистке придется платить крупную неустойку

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес завела роман с экс-возлюбленным Рианны

21 Декабря 2016, 13:30

Певица отклонила предложение выступить на одном из новогодних концертов в Майами, несмотря на баснословный гонорар 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.