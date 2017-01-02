Дженнифер Лопес отменила ради молодого возлюбленного новогодний концерт

Дженнифер Лопес, у которой совсем недавно начался роман с репером Дрэйком, так влюблена, что может не расстаться с ним даже ради работы. К примеру, Лопес отменила запланированный заранее концерт предновогодний концерт в ночном клубе в Майами, за который ей должны были заплатить 1 миллион долларов. Когда у певицы спросили о причине ее решения, Дженнифер ответила, что хочет провести это время со своей семьей. Все подумали было, что речь идет о ее детях — близнецах Максе и Эмме. Но оказалось, что она имела ввиду своего нового молодого любовника — Дрэйка. Об этом сообщило интернет-издание tmz.com.

В то, что у 47-летней Дженнифер роман с 30-летним Дрэйком, поверили не сразу. Первоначально сообщалось, что они якобы работают вместе над каким-то музыкальным проектом. Только после того, как сначала репер, а потом и Дженнифер начали выкладывать в своих микроблогах совместные фото, где они были запечатлены в обнимку, стало ясно, что они влюблены друг в друга.

Более того, по сведениям информатора издания People.com, Дрэйк так серьезно увлечен Лопес, что даже успел рассказать о ней своей маме Сэнди. А ведь раньше он никогда не информировал ее о своих романах. Но на этот раз Дрейк настолько уверен в своих чувствах, что сообщил матери: он нашел "свою единственную возлюбленную", которую искал уже давно.