Дженнифер Лопес подогрела слухи о романе с Дрейком милым снимком
47-летняя певица и 30-летний рэпер мило обнимаются на диване в уютной атмосфере
Американскую певицу Дженнифер Лопес и ее коллегу – рэпера Дрейка заподозрили в романе. Слухи подогрела и сама певица, опубликовав милый снимок в Instagram.
На фото 47-летняя Лопес и 30-летний Дрейк отдыхают на диване, мило обнимаясь.
При этом сами знаменитости своих отношений пока никак не комментируют.
Ранее Рианна отписалась от Дженнифер Лопес в Instagram из-за флирта с ее экс-бойфрендом.
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