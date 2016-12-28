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Дженнифер Лопес подогрела слухи о романе с Дрейком милым снимком http://www.segodnya.ua/img/article/7840/5_main.1482938280.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/5_tn.1482938280.jpg Звезды 47-летняя певица и 30-летний рэпер мило обнимаются на диване в уютной атмосфере

Дженнифер Лопес подогрела слухи о романе с Дрейком милым снимком

Вчера, 17:39

47-летняя певица и 30-летний рэпер мило обнимаются на диване в уютной атмосфере

Певица не комментирует отношений с рэпером. Фото: instagram.com/jlo
Певица не комментирует отношений с рэпером. Фото: instagram.com/jlo

Американскую певицу Дженнифер Лопес и ее коллегу – рэпера Дрейка заподозрили в романе. Слухи подогрела и сама певица, опубликовав милый снимок в Instagram.

На фото 47-летняя Лопес и 30-летний Дрейк отдыхают на диване, мило обнимаясь.

При этом сами знаменитости своих отношений пока никак не комментируют.

Ранее Рианна отписалась от Дженнифер Лопес в Instagram из-за флирта с ее экс-бойфрендом.
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Источник:

"Сегодня"

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