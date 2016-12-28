Дженнифер Лопес подогрела слухи о романе с Дрейком милым снимком

47-летняя певица и 30-летний рэпер мило обнимаются на диване в уютной атмосфере

Американскую певицу Дженнифер Лопес и ее коллегу – рэпера Дрейка заподозрили в романе. Слухи подогрела и сама певица, опубликовав милый снимок в Instagram.

На фото 47-летняя Лопес и 30-летний Дрейк отдыхают на диване, мило обнимаясь.

При этом сами знаменитости своих отношений пока никак не комментируют.

Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo) Дек 27 2016 в 11:38 PST

Ранее Рианна отписалась от Дженнифер Лопес в Instagram из-за флирта с ее экс-бойфрендом.