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Дженнифер Лопес познакомила Дрейка с детьми http://www.segodnya.ua/img/article/7901/37_main.1484912015.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/37_tn.1484912015.jpg Звезды Несмотря на плотный график знаменитостей, им удается довольно часто видеться

Дженнифер Лопес познакомила Дрейка с детьми

Сегодня, 14:30

Несмотря на плотный график знаменитостей, им удается довольно часто видеться

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Отношения между музыкантами становятся все серьезнее. На днях инсайдеры сообщили, что, вопреки заявлениям Лопес о том, что она больше не хочет знакомить своих бойфрендов с детьми, Дрейк все же был представлен ее близнецам, 8-летним Эмме и Максимилиану: "Дженнифер сказала, что дети были в восторге от Дрейка. Он сразу же нашел с ними общий язык". После этого заявления поклонники исполнительницы сразу же сделали вывод — звезда действительно влюблена и ни для кого не будет сюрпризом, если через некоторое время Джей Ло и Дрейк начнут жить вместе.

Стоит отметить, что, несмотря на плотный график знаменитостей, им удается довольно часто видеться. В частности, в минувший вторник пару видели в одном из самых романтичных ресторанов Лос-Анджелеса The Catch LA, терраса которого располагается на крыше. По словам очевидцев, "Дженнифер и Дрейк были очень увлечены друг другом".

Напомним, знаменитости начали встречаться в конце прошлого года. Об этом стало известно после того, как Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографию с Дрейком, на которой рэпер нежно обнимает певицу.
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Источник:

elle.ru

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