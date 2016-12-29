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Дженнифер Лопес продает огромный дом под Лос-Анджелесом за $12,5 млн http://www.segodnya.ua/img/article/7843/52_main.1483015660.png http://www.segodnya.ua/img/article/7843/52_tn.1483015660.png Звезды Вилла в классическом стиле площадью более 1500 "квадратов" расположена на участке в 12 тысяч квадратных метров

Дженнифер Лопес продает огромный дом под Лос-Анджелесом за $12,5 млн

Сегодня, 18:09

Вилла в классическом стиле площадью более 1500 "квадратов" расположена на участке в 12 тысяч квадратных метров

Лопес продает один из домов. Фото: instagram.com/jlo
Лопес продает один из домов. Фото: instagram.com/jlo

Вилла в Хидден-Хиллс в пригороде Лос-Анджелеса, которая принадлежит актрисе и певице Дженнифер Лопес, снова выставлена на продажу.

Об этом пишет Mansion Global со ссылкой на данные риелторского агентства Multiple Listing Service.

По данным издания, вилла вернулась на рынок недвижимости в начале этого года с ценой в $12,5 млн. Представители компании Berkshire Hathaway HomeServices в Калифорнии Марк и Рори Шевин представляют интересы Лопес в этой сделке.

Отмечается, что огромный дом в классическом стиле площадью более 1500 "квадратов" расположен на участке в 12 тысяч квадратных метров и включает в себя не только жилые помещения, но и множество дополнительных удобств.
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