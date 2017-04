Дженнифер Лопес путешествует с бойфрендом и бывшим мужем

Певица и актриса Дженнифер Лопес умеет дружить с бывшими возлюбленными.

В минувшие выходные Дженнифер отправилась в Доминиканскую республику, а компанию ей в поездке составили: экс-супруг Марк Энтони, дети Макс и Эмма, и новый бойфренд Алекс Родригес.

Лопес и Энтони дали концерт на сцене Altos de Chavon в Ла-Романе. С Алексом, Лопес побывала в одной из местных школ с благотворительным визитом.

Напомним, отношения Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса длятся около месяца. Со своей семьей певица бойфренда уже познакомила.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez donate supplies to elementary school in Dominican Republic: cute pics https://t.co/Wm3LXSkUrj pic.twitter.com/Yga3sS7zFi