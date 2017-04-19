Дженнифер Лопес путешествует с бойфрендом и бывшим мужем
Лопес и Энтони дали концерт на сцене Altos de Chavon в Ла-Романе
Певица и актриса Дженнифер Лопес умеет дружить с бывшими возлюбленными.
В минувшие выходные Дженнифер отправилась в Доминиканскую республику, а компанию ей в поездке составили: экс-супруг Марк Энтони, дети Макс и Эмма, и новый бойфренд Алекс Родригес.
Лопес и Энтони дали концерт на сцене Altos de Chavon в Ла-Романе. С Алексом, Лопес побывала в одной из местных школ с благотворительным визитом.
Напомним, отношения Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса длятся около месяца. Со своей семьей певица бойфренда уже познакомила.
Jennifer Lopez and Alex Rodriguez donate supplies to elementary school in Dominican Republic: cute pics https://t.co/Wm3LXSkUrj pic.twitter.com/Yga3sS7zFi— Us Weekly (@usweekly) 18 апреля 2017 г.
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