Дженнифер Лоуренс больше не будет фотографироваться с фанатами

Лоуренс заявила, что рада, что новый фильм "Пассажиры", в котором она снялась с Крисом Прэттом, не будет иметь продолжения

Больше никаких селфи с поклонниками. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс устала от поклонников и заявила, что отныне "позволит себе быть немного грубой" и будет отказываться делать селфи с ними.

"Я стала немного грубиянкой и эгоисткой. Чужие люди думают, что знают меня. Они смотрят фильмы со мной, и им кажется, что мы уже знакомы. Но я же не знаю их! У меня необычная профессия, и я должна защитить себя", — сказала 26-летняя звезда ленты "Пассажиры" в интервью изданию Daily Telegraph. В том же интервью Лоуренс заявила, что рада, что новый фильм "Пассажиры", в котором она снялась с Крисом Прэттом, не будет иметь продолжения.

"Мне нравится идея, что эта история имеет начало и конец, и уложена в один фильм. Я никогда еще не снималась в такой ленте, где конец означает конец. Для меня это важно", — сказала актриса.