Дженнифер Лоуренс хочет сняться в "Стражах Галактики" вместо "Людей Икс"

Обладательница "Оскара" за роль в фильме "Мой парень-псих" Дженнифер Лоуренс призналась, что не желает сниматься в продолжение "Людей Икс" – и вместо этого хотела бы попробовать себя в другой франшизе от конкурента студии Fox – Marvel.

Ранее Лоуренс уже заявляла о своем нежелании возвращаться к образу Мистик – мутанта, способного перевоплощаться в других персонажей. Однако в недавнем интервью MTV актриса допустила, что может сыграть синекожую мутантку в другой франшизе, а именно – в "Стражах Галактики", где ее партнер по "Пассажирам" Крис Прэтт исполняет ведущую роль.

"Я бы очень хотела получить там камео-эпизод. Наверное, я скорее выберу "Стражей Галактики", чем новый фильм о Людях Икс! Исполнять роль Мистик в фильмах вселенной Людей Икс я не буду, но вот в "Стражах" я бы точно ее сыграла. Интересно, возможно ли это провернуть?", – говорит Лоуренс.

Права на "Стражей Галактики" и "Людей Икс" принадлежат разным студиям, и крайне маловероятно, что две серии когда-нибудь пересекутся. "Стражи Галактики 2" появятся на экранах кинотеатров в мае 2017 года, а франшиза о Людях Икс, тем временем, продолжится трилогией "Новые мутанты" с совершенно новым актерским составом.