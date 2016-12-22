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Дженнифер Лоуренс хочет сняться в "Стражах Галактики" вместо "Людей Икс" http://www.segodnya.ua/img/article/7820/71_main.1482414190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/71_tn.1482414190.jpg Звезды Лоуренс уже заявляла о своем нежелании возвращаться к образу Мистик 

Дженнифер Лоуренс хочет сняться в "Стражах Галактики" вместо "Людей Икс"

Сегодня, 18:00

Лоуренс уже заявляла о своем нежелании возвращаться к образу Мистик 

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP
Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Обладательница "Оскара" за роль в фильме "Мой парень-псих" Дженнифер Лоуренс призналась, что не желает сниматься в продолжение "Людей Икс" – и вместо этого хотела бы попробовать себя в другой франшизе от конкурента студии Fox – Marvel.

Ранее Лоуренс уже заявляла о своем нежелании возвращаться к образу Мистик – мутанта, способного перевоплощаться в других персонажей. Однако в недавнем интервью MTV актриса допустила, что может сыграть синекожую мутантку в другой франшизе, а именно – в "Стражах Галактики", где ее партнер по "Пассажирам" Крис Прэтт исполняет ведущую роль.

"Я бы очень хотела получить там камео-эпизод. Наверное, я скорее выберу "Стражей Галактики", чем новый фильм о Людях Икс! Исполнять роль Мистик в фильмах вселенной Людей Икс я не буду, но вот в "Стражах" я бы точно ее сыграла. Интересно, возможно ли это провернуть?", – говорит Лоуренс.

Права на "Стражей Галактики" и "Людей Икс" принадлежат разным студиям, и крайне маловероятно, что две серии когда-нибудь пересекутся. "Стражи Галактики 2" появятся на экранах кинотеатров в мае 2017 года, а франшиза о Людях Икс, тем временем, продолжится трилогией "Новые мутанты" с совершенно новым актерским составом.
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Источник:

popcornnews.ru

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