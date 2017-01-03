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Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не любит Новый год http://www.segodnya.ua/img/article/7853/41_main.1483447592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/41_tn.1483447592.jpg Звезды Актриса призналась, что праздник нагоняет на нее тоску

Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не любит Новый год

Сегодня, 16:30

Актриса призналась, что праздник нагоняет на нее тоску

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP
Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Одной из звезд, кто не любит Новый год, оказалась Дженнифер Лоуренс. Актриса призналась, что Новый год нагоняет на нее тоску. Причиной тому традиционный поцелуй, который дарят друг другу влюбленные под бой курантов.

Лоуренс рассказала, что ей никогда не приходилось испытывать радости этого момента. "Я ненавижу Новый год. Мне кажется, в это время все находятся в отчаянном поиске счастья. Не думаю, что когда-либо испытаю нечто подобное и, мне не кажется, что я когда-то буду веселиться в Новый год", — разоткровенничалась Дженнифер прямо в новогоднем шоу Сета Мейерса. "Фильм "Когда Гарри встретил Салли" полностью разрушил мою жизнь", — подытожила актриса.
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Источник:

Starslife

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