Дженнифер Лоуренс ревнует Даррена Аронофски к Шарлиз Терон

Роман Дженнифер Лоуренс и Даррена Аронофски уже был подтвержден. 26-летняя актриса и 47-летний режиссер начали активно интересоваться друг другом весной этого года, но только осенью стало известно, что их связывает нечто серьезное. Несмотря на большую разницу в возрасте, паре нравится проводить время вместе. Инсайдеры говорят, что Джен и Даррен увидели друг в друге родственные души. Но идиллия в отношениях иногда нарушается ревностью со стороны Лоуренс. Светские обозреватели уверены, что актриса ревнует режиссера к Шарлиз Терон.

По словам окружения Лоуренс, Джен переживает из-за того, что ее возлюбленный в отношении Терон настроен как "профессионально, так и романтически". "За Дарреном тянется история романов с актрисами, которые играют в его фильмах главные роли, — говорится в Star magazine. – Сейчас Аронофски работает над созданием нового проекта с Терон. Два года назад она ему отказала, предпочтя Шона Пенна. Теперь же режиссер хочет взять реванш. Ее "нет" только разогрело его и сделало более решительным в своем желании".