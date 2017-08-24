Джерард Батлер расстался со своей подругой Морган Браун во второй раз

Роман Джерарда Батлера с дизайнером интерьеров Морган Браун начался три года назад. В ноябре прошлого года Батлер и Браун расстались по неизвестной причине. В январе 2017-го репортеры сфотографировали пару вместе. Далее об их отношениях ничего не было слышно, а последние несколько недель лета Батлер и Браун провели на курорте в Мексике. И вот теперь стало известно, что роман окончен вновь, инициатором повторного расставания выступил Джерард.

"Джерри просто не готов сосредоточиться на серьезных отношениях. Он думал, что Морган, возможно, ему подходит, но нет, это не так", — приводит The Sun слова источника. Как утверждает инсайдер, Батлер признался друзьям, что любит Браун, но все-таки будет лучше им разойтись. "Они отправились в Мексику, чтобы понять, получится ли у них что-то действительно серьезное, и оба убедились, что ничего не выходит", — сказал источник. "Некоторые из друзей Джерри уже отказались от мысли, что он когда-нибудь успокоится и создаст семью", — пишет The Sun.

До романа с Морган Браун актер встречался с Дженнифер Энистон, Линдси Лохан и Джессикой Бил.