Джессика Бил удивила экстремально глубоким декольте на красной дорожке "Золотого глобуса" (фото)

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017".

Актриса Джессика Бил, которая появилась на церемонии в компании мужа – певца Джастина Тимберлейка, на красной дорожке не могла остаться незамеченной.

34-летняя актриса удивила экстремально глубоким декольте. Бил выбрала для премии оригинальный наряд с высоким разрезом от Elie Saab.

Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями.