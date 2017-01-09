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Джессика Бил удивила экстремально глубоким декольте на красной дорожке "Золотого глобуса" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/85_main.1483953283.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/85_tn.1483953283.jpg Звезды Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями

Джессика Бил удивила экстремально глубоким декольте на красной дорожке "Золотого глобуса" (фото)

Сегодня, 11:14

Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017".  

Актриса Джессика Бил, которая появилась на церемонии в компании мужа – певца Джастина Тимберлейка, на красной дорожке не могла остаться незамеченной.

34-летняя актриса удивила экстремально глубоким декольте. Бил выбрала для премии оригинальный наряд с высоким разрезом от Elie Saab.

Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями.
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"Сегодня"

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