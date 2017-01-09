Джессика Бил удивила экстремально глубоким декольте на красной дорожке "Золотого глобуса" (фото)
Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями
В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017".
Актриса Джессика Бил, которая появилась на церемонии в компании мужа – певца Джастина Тимберлейка, на красной дорожке не могла остаться незамеченной.
34-летняя актриса удивила экстремально глубоким декольте. Бил выбрала для премии оригинальный наряд с высоким разрезом от Elie Saab.
Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями.
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