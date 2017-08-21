Джей Зи рассказал о ссоре с сестрой Бейонсе

Вчера, 18:00

Рэпер сказал, что с Ноулз у него было лишь одно разногласие

Бейонсе и Джей Зи. Фото: AFP
Бейонсе и Джей Зи. Фото: AFP

В 2014 году Джей Зи и сестра его супруги Бейонсе – Соланж Ноулз – оказались в центре громкого скандала. Между звездными родственниками произошла драка, которая благодаря камерам наблюдения стала достоянием общественности. Соланж напала с кулаками на Джей Зи в лифте отеля Standart после афтепати Бала Института костюма. Конфликт участникам удалось замять довольно быстро, и даже не углубляясь в объяснения случившегося.

В новом интервью Джей Зи решил вернуться к этой теме и рассказать о том, какие отношения связывают его с Соланж сейчас. Джей Зи стал хедлайнером фестиваля V Festival в Англии, а накануне дал интервью, одной из тем которого стала та самая история.

"У нас всегда были отличные отношения. Да, у нас было одно несогласие, но это нормально. Так происходит иногда. Я всегда спорил и дрался со своими братьями. А Соланж мне как сестра. У нас классные отношения, и я всегда готов встать на ее защиту",- сказал Джей Зи.
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Источник:

hellomagazine

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