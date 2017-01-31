Джейми Дорнан побрился налысо перед премьерой "На пятьдесят оттенков темнее"

Смена образа еще больше отдалила актера от его героя, богача и любителя БДСМ Кристиана Грея

Исполнитель главной роли в сиквеле эротического триллера "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнан был замечен с новой прической: он распрощался с густой шевелюрой, но решил оставить бороду.

Смена образа еще больше отдалила актера от его героя, богача и любителя БДСМ Кристиана Грея. В интервью Джейми Дорнан не раз подчеркивал, что образ жизни Грея ему совсем не близок.

"Это не мое, – прокомментировал свое отношение к БДСМ-культуре Джейми Дорнан журналу GQ. – Но я принимаю все это и никогда не сужу людей по их предпочтениям в сексе. Люди сами выбирают то, что их заводит, и в мире существует миллион различных способов удовлетворить свои сексуальные желания".

Премьера фильма "На пятьдесят оттенков темнее" состоится 9 февраля 2017 года.