Джейми Дорнан побрился налысо перед премьерой "На пятьдесят оттенков темнее"

Сегодня, 17:00

Смена образа еще больше отдалила актера от его героя, богача и любителя БДСМ Кристиана Грея

Джейми Дорнан. Фото: instagram.com/nmoralesnbc
Джейми Дорнан. Фото: instagram.com/nmoralesnbc

Исполнитель главной роли в сиквеле эротического триллера "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнан был замечен с новой прической: он распрощался с густой шевелюрой, но решил оставить бороду.

Смена образа еще больше отдалила актера от его героя, богача и любителя БДСМ Кристиана Грея. В интервью Джейми Дорнан не раз подчеркивал, что образ жизни Грея ему совсем не близок.

"Это не мое, – прокомментировал свое отношение к БДСМ-культуре Джейми Дорнан журналу GQ. – Но я принимаю все это и никогда не сужу людей по их предпочтениям в сексе. Люди сами выбирают то, что их заводит, и в мире существует миллион различных способов удовлетворить свои сексуальные желания".

Премьера фильма "На пятьдесят оттенков темнее" состоится 9 февраля 2017 года.
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Источник:

intermedia.ru

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