Джеймс Кэмерон считает, что у героя Ди Каприо в "Титанике" не было шансов выжить

Сегодня, 18:30

Режиссер "Титаника" объяснил, почему герой Леонардо Ди Каприо не смог бы выжить

Джеймс Кэмерон. Фото: AFP
Джеймс Кэмерон. Фото: AFP

Совсем недавно режиссер Джеймс Кэмерон обсуждал с прессой франшизы "Чужой" и "Терминатор". Разговор в очередной раз ушел в сторону "Титаника", а Кэмерону вновь пришлось ответить, почему не мог выжить Джек Доусон?

На этот счет проводились даже исследования, целью которых было доказать, что Джек и Роза могли уместиться на обломке деревянной двери и таким образом спастись вдвоем.

Сцену повторили в телешоу "Разрушители легенд" еще в 2012 году. Ведущие Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж использовали деревянный плот примерно того же размера, что показан в фильме, и пытались уместиться на нем вдвоем в холодной воде. Сначала им это не удавалось: места было мало, и из-за их движений плот кренился то в одну, то в другую сторону, сбрасывая "пассажиров". Тогда исследователи привязали в нижней части плота спасательный жилет (он был на героине по сюжету), чтобы увеличить его грузоподъемность и стабилизировать его на плаву. И эксперимент удался: они оба оказались на плоту, подвергаясь минимальному воздействию ледяной воды. По их словам, это позволило бы продержаться 30–40 минут до появления спасательной шлюпки.

Но Кэмерон был не настолько позитивно настроен к этой идее и ответил, что при тех условиях, в которых оказались Джек и Роза, сделать такой трюк им было просто не по силам: "Ок, давайте это разыграем. Вы – Джек, вы находитесь в воде, температура которой примерно минус два градуса, ваш мозг начинает страдать от гипотермии. "Разрушители легенд" предлагают вам снять ваш спасательный жилет, снять жилет с Роуз, нырнуть под дверь и каким-то волшебным образом закрепить там жилеты, что означает, что вы будите находиться под водой около 5-10 минут, через которые вы, в любом случае, погибнете. Так что это не сработало бы. Его лучшим шансом на спасение была надежда на то, что его кто-то подберет, а пока что он мог лишь стараться держать свое тело над водой, насколько это возможно", - сказал режиссер в недавнем интервью The Daily Beast.
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Источник:

Starslife

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