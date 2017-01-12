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Джеймс МакЭвой вернется в киновселенную "Люди Икс" http://www.segodnya.ua/img/article/7873/64_main.1484149977.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/64_tn.1484149977.jpg Звезды МакЭвой вновь исполнит роль профессора Ксавьера в проекте "Новые Мутанты"

Джеймс МакЭвой вернется в киновселенную "Люди Икс"

Сегодня, 02:30

МакЭвой вновь исполнит роль профессора Ксавьера в проекте "Новые Мутанты"

Джеймс МакЭвой. Фото: AFP
Джеймс МакЭвой. Фото: AFP

Возвращение "золотого трио" киновселенной "Люди Икс" – Майкла Фассбендера, Джеймса МакЭвоя и Дженнифер Лоуренс – во франшизу остается под вопросом вот уже несколько месяцев: контракты звезд с 20 Century Fox закончились после съемок "Люди Икс: Апокалипсис". Но одного из троицы, поклонники все-таки увидят в следующих "Людях Икс" – Джеймс МакЭвой вновь исполнит роль профессора Ксавьера в проекте "Новые Мутанты".

Как рассказала в интервью Аня Тейлор-Джой, которая вместе с МакЭвоем снялась в новом триллере "Сплит" и будет сниматься в "Новых Мутантах", актер все-таки вернется к роли профессора Ксавьера. На вопрос, хотела бы она вновь поработать с МакЭвоем, Тейлор-Джой ответила недвусмысленно: "Но ведь Джеймс уже занят в "Новых Мутантах", не так ли?".

Еще в мае продюсер "Людей Икс" Саймон Кинберг практически подтвердил возвращение МакЭвоя в интервью Collider, обсуждая "Новых Мутантов": "В текущей версии фильма профессор Ксавьер является частью "Новых Мутантов"".

Пока утвержденного актерского состава у "Новых Мутантов" нет, но, по слухам, в фильме снимутся Аня Тейлор-Джой (она сыграет сестру Колосса), Мэйси Уильямс и Александра Шипп, уже знакомая тем, кто смотрел "Люди Икс: Апокалипсис", по роли Шторм. Съемками "Новых Мутантов" займется режиссер Джош Бун. Предположительно, съемочный процесс стартует в мае 2017 – это значит, что на экранах "Новые Мутанты" появятся в 2018 году.
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Источник:

popcornnews.ru

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