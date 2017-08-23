Джиджи Хадид снялась в смелом образе для Vogue

Красотка позирует в одежде в красно-черных тонах

22-летняя модель Джиджи Хадид снялась для сентябрьского номера журнала Vogue. Красотка позирует в одежде в красно-черных тонах. В красном гольфе у Джиджи просвечивает грудь.

Напомним, ранее Джиджи Хадид и ее бойфренд Зейн Малик снялись для обложки Vogue.

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) Авг 17 2017 в 3:13 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) Авг 14 2017 в 12:09 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) Авг 17 2017 в 3:07 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) Авг 17 2017 в 3:11 PDT

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) Авг 14 2017 в 12:09 PDT