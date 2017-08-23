Джиджи Хадид снялась в смелом образе для Vogue
Красотка позирует в одежде в красно-черных тонах
22-летняя модель Джиджи Хадид снялась для сентябрьского номера журнала Vogue. Красотка позирует в одежде в красно-черных тонах. В красном гольфе у Джиджи просвечивает грудь.
Напомним, ранее Джиджи Хадид и ее бойфренд Зейн Малик снялись для обложки Vogue.
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