Джо Манганьелло мог стать Суперменом вместо Генри Кавилла

Вчера, 17:30

Манганьелло рассказал, что едва не стал новым Суперменом

Джо Манганьелло. Фото: AFP
Джо Манганьелло. Фото: AFP

Генри Кавилл, которого зрители и поклонники вселенной DC приняли как нового Супермена, оказывается, мог и не получить эту роль, а вместо него мы бы наблюдали за Джо Манганьелло.

В своем интервью "Happy Sad Confused Podcast" Манганьелло рассказал, что едва не стал новым Суперменом. "Неприятности начались после полуторачасовой встречи с Заком Снайдером. Я встречался со специалистами по кастингу, продюсерами, со всеми, кто был занят фильмом, и в итоге сел с Заком, чтобы обговорить детали. У меня даже сняли мерки для костюма, но на этом все закончилось", – рассказал актер.

Что же именно произошло дальше, Джо не знает, а режиссер Снайдер никогда не рассказывал об этой встрече. Однако, учитывая плохие отзывы о фильме "Бэтмен против Супермена", Манганьелло не должен сильно расстраиваться — зрители относятся к новым фильмам DC довольно прохладно. Ранее стало известно, что Джо все-таки присоединится к киновселенной DC Comics / Warner Bros. и сыграет Дефстроука в новом фильме о Бэтмене, но теперь актер говорит, что не уверен относительно своего участия.
актер, режиссер, Бэтмен, джо, супермен, роль

Вы сейчас просматриваете новость "Джо Манганьелло мог стать Суперменом вместо Генри Кавилла". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джордж Клуни. Фото: AFP

Джордж Клуни заявил, что ему стыдно за фильм "Бэтмен и Робин"

6 Апреля, 02:26

Актер признался в убийстве Бэтмена

Шоу-бизнес

В Сети появился первый трейлер фильма "Лига справедливости"

25 Марта, 23:58

В ролике засветились Бэтмен, Флэш, Чудо-женщина, Киборг и Аквамен

Авто

Новый бэтмобиль засветился в трейлере "Лиги справедливости"

25 Марта, 05:59

Автомобиль оснащен пулеметами, ракетными пусковыми установками и пушками

Звезды

Шварценеггер в фильме «Бэтмен и Робин». Кадр из видео

Роль в худшем фильме в истории: Шварценеггеру "отомстили" за шутку про Nickelback

15 Февраля, 16:39

Актер обсудил махинации во время выборов членов Конгресса США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования