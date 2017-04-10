Джо Манганьелло мог стать Суперменом вместо Генри Кавилла

Генри Кавилл, которого зрители и поклонники вселенной DC приняли как нового Супермена, оказывается, мог и не получить эту роль, а вместо него мы бы наблюдали за Джо Манганьелло.

В своем интервью "Happy Sad Confused Podcast" Манганьелло рассказал, что едва не стал новым Суперменом. "Неприятности начались после полуторачасовой встречи с Заком Снайдером. Я встречался со специалистами по кастингу, продюсерами, со всеми, кто был занят фильмом, и в итоге сел с Заком, чтобы обговорить детали. У меня даже сняли мерки для костюма, но на этом все закончилось", – рассказал актер.

Что же именно произошло дальше, Джо не знает, а режиссер Снайдер никогда не рассказывал об этой встрече. Однако, учитывая плохие отзывы о фильме "Бэтмен против Супермена", Манганьелло не должен сильно расстраиваться — зрители относятся к новым фильмам DC довольно прохладно. Ранее стало известно, что Джо все-таки присоединится к киновселенной DC Comics / Warner Bros. и сыграет Дефстроука в новом фильме о Бэтмене, но теперь актер говорит, что не уверен относительно своего участия.