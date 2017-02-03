Джоли без макияжа и нижнего белья снялась в трейлере своего нового фильма (фото,видео)
Фильм основан на автобиографии камбоджийской писательницы и правозащитницы Лунг Анг
Актриса Анджелина Джоли помимо бракоразводного процесса в Брэдом Питтом занята производством своего нового фильма "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father).
Недавно в сети появился первый трейлер картины. Анджелина в белом майке и без косметики рассказывает о своем творении.
Фильм основан на автобиографии камбоджийской писательницы и правозащитницы Лунг Анг и рассказывает о жестоких событиях, произошедших во время правления партии Красных кхмеров в 1970-е. Тогда погибли более двух миллионов человек.
С Камбоджой звезду связывает многое. В 2000 году она снималась здесь в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", а в 2002 году усыновила мальчика – своего первого ребенка Мэддокса. Первенец Джоли принимал участие в работе над фильмом, и помогал матери на площадке – сообщает dailymail.co.uk.
Премьера фильма состоится 18 февраля в Камбоджи, а позже выйдет на канале Netflix.
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