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Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись http://www.segodnya.ua/img/article/7881/96_main.1484385287.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/96_tn.1484385287.jpg Звезды Актер должен выплатить экс-супруге 7 миллионов долларов

Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись

Сегодня, 11:13

Актер должен выплатить экс-супруге 7 миллионов долларов

Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: AFP
Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: AFP

Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд развелись после восьми месяцев судебных тяжб. Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса, передает BBC.

Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы затягивала процедуру развода.

Согласно достигнутому еще в декабре соглашению, Депп заплатит Херд 7 млн долларов. Из них 200 тысяч долларов уже перечислены, еще по миллиону будет переведено в феврале, мае и августе.

Оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен уплатить до 1 ноября 2018 года. Херд уже заявила, что деньги она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.

Кроме того, Херд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Детей у пары не было.

"Мы все рады оставить позади эту неприятную главу в жизни господина Деппа и его семьи, – говорится в заявлении адвоката Деппа Лоры Вассер. "Моя клиентка была бы очень рада спокойно жить дальше", – сказал адвокат Херд Пирс О'Донелл.

Депп женился на Херд в феврале 2015 года. Познакомились они на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2010 году, в котором Депп сыграл главную роль. Спустя 15 месяцев брака Херд подала на развод, объяснив решение "непримиримыми разногласиями".

Юристы актрисы заявили, что на протяжении ее недолгого брака с Деппом она жила в страхе, поскольку он не раз распускал руки при семейных ссорах. Впрочем, как отмечалось в заявлении, Херд "не обращалась в полицию, чтобы не навредить карьере Джонни".

На судебных слушаниях в мае Херд обвинила Деппа в нападении: по словам актрисы, во время ссоры супруг бросил в нее мобильный телефон. Близкие и друзья Деппа возмутились, по их выражению, "наглым враньем" Херд.

Впрочем, уже в августе актеры договорились об условиях развода и заявили, что не стремились причинить друг другу физический или эмоциональный вред. "Наши отношения были очень страстными и иногда неспокойными, но всегда исполненными любви", – говорилось в совместном заявлении актеров.

Джони Депп ранее был женат на художнице Лори Энн Эллисон, этот брак продлился менее двух лет. Среди его бывших подруг – несколько знаменитостей, в том числе актриса Вайнона Райдер, с которой он снимался в фильме "Эдвард руки-ножницы", британская модель Кейт Мосс и певица Ванесса Паради. С последней он прожил 14 лет. За время романа Паради и Деппа у них родились двое детей: дочь Лили-Роуз и сын Джек. Пара распалась в июне 2012 года.
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