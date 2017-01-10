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Джонни Депп не дает развод Эмбер Херд http://www.segodnya.ua/img/article/7868/76_main.1484050504.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/76_tn.1484050504.jpg Звезды За 4 месяца, пока звезды пытаются окончательно урегулировать все юридические детали своего разрыва, у Деппа набежало 100 тысяч долларов судебных издержек

Джонни Депп не дает развод Эмбер Херд

Сегодня, 16:30

За 4 месяца, пока звезды пытаются окончательно урегулировать все юридические детали своего разрыва, у Деппа набежало 100 тысяч долларов судебных издержек

Эмбер Херд. Фото: AFP
Эмбер Херд. Фото: AFP

Несмотря на то, что финальная точка в браке Джонни Деппа и Эмбер Херд, казалось бы, была поставлена еще в августе, выяснилось, что актеры до сих пор официально не разведены. Причина – затянувшееся разбирательство, в котором представители звезды "Пиратов Карибского моря" обвиняют Херд. Как гласит официальное заявление юристов Деппа, Эмбер "продолжает ненужное оспаривание решения суда ради привлечения внимания прессы в попытках продлить свои 15 минут славы". За эти 4 месяца, пока звезды пытаются окончательно урегулировать все юридические детали своего разрыва, у Деппа набежало 100 тысяч долларов судебных издержек, счет за которые он выставил своей пока еще законной жене. Адвокаты актера предлагают решить этот вопрос, вычтя сумму из следующей выплаты, оговоренной в бракоразводном соглашении.

В свою очередь, Херд утверждает, что обвинения адвокатов – "очередная жалкая попытка" Деппа и его представителей не выплачивать причитающуюся ей по суду сумму в 7 миллионов долларов, которую актриса попросила пожертвовать фонду ACLA и детскому госпиталю Лос-Анджелеса. По ее словам, Джонни намеренно откладывает исполнение судебного решения. "Я хочу свою жизнь обратно. Все, что мне нужно от Джонни – это развод", – комментирует обвинения в свой адрес звезда "Ромового дневника". Источники, близкие к звезде, соглашаются с актрисой, добавляя, что Депп до сих пор не равнодушен к Херд и всеми способами пытается оттянуть развод в надежде на второй шанс.
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elle.ru

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